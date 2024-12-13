Группировка «Центр» прорвала оборону ВСУ с помощью самоходного миномета

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На Красноармейском направлении спецоперации расчет самоходного миномета 2С4 «Тюльпан» группировки войск «Центр» уничтожил железобетонный опорный пункт ВСУ. В Минобороны РФ, уточнили, что укрепление препятствовало продвижению российских штурмовых подразделений.
Цель, скрытую в лесополосе, обнаружили операторы беспилотников, а разведка передала координаты артиллеристам. Менее чем через десять минут был выполнен первый выстрел, передает РИА Новости. Срельба велась с открытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами на дистанции свыше 15 километров.
Уничтожение укрепления позволило штурмовым отрядам продолжить наступление и продвинуться вглубь обороны противника, сообщили в Минобороны.
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Ранее украинец Сова рассказал о принуждении в ВСУ к самоубийству вместо плена.
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Мария Моисеева