Российский командир дивизиона отразил обстрел объекта с комиссией МАГАТЭ

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Командир дивизиона зенитного ракетно-пушечного комплекса системы «Панцирь-С» спас специалистов комиссии МАГАТЭ от удара ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.
Военному по имени Анатолий удалось защитить специалистов МАГАТЭ, которые находись на объекте, попавшем под обстрел украинских боевиков. Противник применил системы реактивного залпового огня западного производства HIMARS и Storm Shadow.
Уточняется, что под командованием бойца ВС РФ все атаки удалось отразить. За профессионализм военнослужащего удостоили Ордена Мужества.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Уточняется, что под командованием бойца ВС РФ все атаки удалось отразить. За профессионализм военнослужащего удостоили Ордена Мужества.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова