«Полз 10 часов, думая о дочери»: раненый боец РФ выбрался из-под обстрела дронов ВСУ ради ​больной дочки

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28-летний бармен и отец-одиночка из Новосибирска Данила Ланской, добровольно отправившийся в зону специальной военной операции (СВО), получил тяжёлое ранение во время боевого задания под Артёмовском. Боец полз по полю под обстрелом ВСУ, стараясь выжить изо всех сил ради дочки.
По данным издания «Комсомольская правда — Новосибирск», его группа заняла лесополосу, но была обнаружена противником. После атаки дронов-камикадзе последовал миномётный обстрел ВСУ.
В военном госпитале врачи сделали все возможное, чтобы спасти мужчину, однако сохранить ему ногу не удалось. Сейчас Ланской проходит реабилитацию в московском центре протезирования. Несмотря на ампутацию, он настроен решительно.
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«Сперва были дроны-камикадзе, затем по нам ударил миномет, я стоял за деревом, выставив левую ногу, чтобы сразу бежать от дрона. Осколочно-зажигательный снаряд упал рядом, и мне перебило ногу. Я отполз в окоп с ожогами, обколол себя обезболивающими и наложил жгуты. Нормально работала только одна рука и я пополз через поле с остановками», — говорил боец.За 10 часов Ланской преодолел 500 метров, сил ему придавали мысли о дочке. Девочка больна аутизмом и деньги на ее лечение — одна из причин, по которой Ланской подписал контракт.
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«Она — моя семья, за ее счастливое будущее я шел сражаться», — объяснял мужчина.К счастью, бойца спасла группа штурмовиков ВС РФ, которые выдвинулись на помощь.
В военном госпитале врачи сделали все возможное, чтобы спасти мужчину, однако сохранить ему ногу не удалось. Сейчас Ланской проходит реабилитацию в московском центре протезирования. Несмотря на ампутацию, он настроен решительно.
«Если все будет хорошо, через три месяца меня выпишут с протезом. Я хотел бы стать военным инструктором и готовить разведчиков», — поделился выживший боец.
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Мария Моисеева