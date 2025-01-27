Российский командир рассказал о расстреле сослуживцев в ВСУ

Фото: iStock/zabelin
Украинские боевики открыли огонь по 15 сослуживцам, которые отказались продолжать участвовать в боевых действиях против ВС РФ в районе Великой Новоселки. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира штурмовой роты батальона морской пехоты группировки войск «Восток» с позывным «Рязань».
По словам российского военнослужащего, в процессе штурма удалось взять в плен солдат ВСУ. Во время их допроса бойцы ВС России выяснили расположение вражеских огневых точек, а также узнали, что не все служащие 110-й бригады были настроены на встречный бой с РФ.
Командир пояснил, что около 15 человек были в подвальных помещениях под контролем старших украинских военных.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Великой Новоселке группа боевиков ВСУ сдалась в плен
Российские бойцы захватили бункер генералов НАТО в Часов Яре
Удар по бункеру генералов НАТО в Часов Яре, контратаки в Курской области, зачистка шахты в Торецке: последние новости СВО
Командир пояснил, что около 15 человек были в подвальных помещениях под контролем старших украинских военных.
«В ходе боёв за центральную часть Великой Новосёлки был выявлен данный подвал, где находились тела военнослужащих ВСУ», — заключил он.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
Читайте также:
В Великой Новоселке группа боевиков ВСУ сдалась в плен
Российские бойцы захватили бункер генералов НАТО в Часов Яре
Удар по бункеру генералов НАТО в Часов Яре, контратаки в Курской области, зачистка шахты в Торецке: последние новости СВО
Екатерина Коршунова