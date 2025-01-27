В Великой Новоселке группа боевиков ВСУ сдалась в плен

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Группа украинских боевиков из 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ сдалась в плен в Великой Новоселке на юге ДНР. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что пленные в настоящее время находятся в безопасности. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
26 января Минобороны РФ официально заявило об освобождении Великой Новоселки. По данным ведомства, освобождение населенного пункта произошло в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».
Боевики ВСУ лишились примерно полутора сотен единиц живой силы, а также военной техники, в том числе западного производства.
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26 января Минобороны РФ официально заявило об освобождении Великой Новоселки. По данным ведомства, освобождение населенного пункта произошло в результате активных наступательных действий подразделениями 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».
Боевики ВСУ лишились примерно полутора сотен единиц живой силы, а также военной техники, в том числе западного производства.
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Элина Позднякова