Российский командир рассказал о тактике засад против ВСУ
Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» ожидают противника в засадах, заранее занимая позиции и приземляя FPV-дроны перед атакой. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета ударных дронов с позывным Игла.
По его словам, подразделение ежедневно отслеживает маршруты снабжения украинских войск и наносит удары беспилотниками, оснащенными осколочно-фугасными или кумулятивными боевыми частями.
«Постоянно дежурим в районе, где возможно движение противника. В случае необходимости даже можем аккуратно посадить дрон и ждать, когда появится противник», — сказал собеседник агентства.Он отметил, что поражение техники осложняет снабжение подразделений противника на линии соприкосновения и влияет на его боевые возможности. Это также помогает штурмовым группам ВС РФ эффективнее вести наступление.
За минувшую неделю специалисты подразделений беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии уничтожили более 15 автомобилей и пять робототехнических комплексов ВСУ, которые использовались для доставки грузов и личного состава в Харьковской области.