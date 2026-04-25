Российский командир рассказал о тактике засад против ВСУ

25 апреля 2026, 08:50

РИА Новости: операторы БПЛА ВС РФ ожидают бойцов ВСУ в засадах

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Операторы беспилотных систем группировки войск «Север» ожидают противника в засадах, заранее занимая позиции и приземляя FPV-дроны перед атакой. Об этом РИА Новости рассказал командир расчета ударных дронов с позывным Игла.





По его словам, подразделение ежедневно отслеживает маршруты снабжения украинских войск и наносит удары беспилотниками, оснащенными осколочно-фугасными или кумулятивными боевыми частями.

«Постоянно дежурим в районе, где возможно движение противника. В случае необходимости даже можем аккуратно посадить дрон и ждать, когда появится противник», — сказал собеседник агентства.