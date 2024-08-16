Массированный огонь российских войск сорвал атаку ВСУ на Белгородскую область

Фото: istock/Dmytro Sheremeta
Украинские военные столкнулись с мощным сопротивлением при попытке прорваться в Белгородскую область России. Многие из них были ранены.
По информации The Washington Post, ссылаясь на показания раненых солдат, многие участники операции получили контузии или погибли в результате массированного огня, открытого российскими войсками.
Как сообщает издание, российские силы в районе Белгородской области были хорошо подготовлены к возможной атаке. Район возле села Колотиловка в Краснояружском районе был укреплен противотанковыми заграждениями, известными как «зубы дракона», и заминирован. Украинские подразделения сразу же подверглись интенсивному обстрелу артиллерией, беспилотниками и авиацией, как только достигли места.
24-летний украинский военнослужащий с позывным Хакер рассказал, что вся их группа была ранена в первый же день операции. Многие солдаты получили контузии или ранения, некоторые не пережили нападения.
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Как сообщает издание, российские силы в районе Белгородской области были хорошо подготовлены к возможной атаке. Район возле села Колотиловка в Краснояружском районе был укреплен противотанковыми заграждениями, известными как «зубы дракона», и заминирован. Украинские подразделения сразу же подверглись интенсивному обстрелу артиллерией, беспилотниками и авиацией, как только достигли места.
24-летний украинский военнослужащий с позывным Хакер рассказал, что вся их группа была ранена в первый же день операции. Многие солдаты получили контузии или ранения, некоторые не пережили нападения.
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Елена Перлова