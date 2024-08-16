Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над акваторией Черного моря 5 дронов

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За ночь дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено пять БПЛА самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.
Помимо этого, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Иных подробностей в Минобороны России не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 августа в Киеве прогремели взрывы. Власти сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО). Сирены в городе начали звучать в 00:06 по московскому времени.
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Помимо этого, в акватории Черного моря уничтожены два безэкипажных катера, которые следовали в направлении Крымского полуострова. Иных подробностей в Минобороны России не привели.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.
Ранее сообщалось, что в ночь с 15 на 16 августа в Киеве прогремели взрывы. Власти сообщают о работе противовоздушной обороны (ПВО). Сирены в городе начали звучать в 00:06 по московскому времени.
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Дарья Осипова