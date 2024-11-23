Российский Красный Крест получил более 6000 заявок на поиск пропавших курян

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Более шести тысяч заявок на розыск пропавших людей поступило в Российский Красный Крест (РКК) после вторжения ВСУ в Курскую область. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.
Отмечается, что с августа РКК получил свыше шести тысяч заявок на розыск пропавших, в числе которых есть одинокие пожилые люди. В настоящее время удалось связаться или узнать судьбу 1253 человек. Работа по остальным гражданам продолжается.
Также в РКК сообщили о предоставлении помощи 46 жителям Суджанского района области, которых вернули с украинской территории. Прибывшие получили гуманитарную помощь, им оказали психологическую поддержку, а также помогли выйти на связь с родственниками.
Председатель РКК Павел Савчук подчеркнул, что организация работает над оказанием помощи пострадавшим с первых дней вторжения украинской армии в Курскую область. Благодаря слаженной работе в течение трёх месяцев удалось вернуть в Россию граждан, оказавшихся на территории Украины.
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Также в РКК сообщили о предоставлении помощи 46 жителям Суджанского района области, которых вернули с украинской территории. Прибывшие получили гуманитарную помощь, им оказали психологическую поддержку, а также помогли выйти на связь с родственниками.
Председатель РКК Павел Савчук подчеркнул, что организация работает над оказанием помощи пострадавшим с первых дней вторжения украинской армии в Курскую область. Благодаря слаженной работе в течение трёх месяцев удалось вернуть в Россию граждан, оказавшихся на территории Украины.
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Анастасия Чинкова