Российский летчик рассказал об уничтожении самолета ВСУ

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Российский военный летчик с позывным Комиссар уничтожил самолет врага, несколько бронемашин и железнодорожный состав, перевозивший вооружение ВСУ. За время боёв пилот награждён тремя орденами Мужества.