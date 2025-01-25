Российский летчик рассказал об уничтожении самолета ВСУ

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Российский военный летчик с позывным Комиссар уничтожил самолет врага, несколько бронемашин и железнодорожный состав, перевозивший вооружение ВСУ. За время боёв пилот награждён тремя орденами Мужества.
За время СВО Комиссаром произведено более 300 боевых вылетов, из которых больше 70% привели к полному уничтожению объектов врага, передаёт RT. Одно из самых ярких заданий он выполнил за час: на военном аэродроме ВСУ был уничтожен самолет Ан-124 в момент загрузки военной техникой.
Весь экипаж был представлен к награде после блестящего выполнения этого боевого задания.
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«Когда мы запустили управляемые ракеты, самолёт как раз разгружали. Там было очень много броневиков, танков, вооружения, военных. Потом мы получили подтверждение, что цель была поражена: фейерверк был огромный. Аэродром пылал сильно», – рассказал лётчик.
Весь экипаж был представлен к награде после блестящего выполнения этого боевого задания.
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Александр Бойцов