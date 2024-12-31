Российский Су-34 уничтожил опорный пункт ВСУ в курском приграничье — видео

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Российский сверхзвуковой многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 атаковал опорный пункт ВСУ в одном из приграничных районов Курской области. В результате бомбового удара цель была поражена.
Об этом сообщили в министерстве обороны РФ, прикрепив к посту соответствующую видеозапись. Кадры боевого вылета засняла камера, закреплённая на борту самолёта. Запись начинается с момента взлёта Су-34. Затем бомбардировщик, вынырнув из облаков, зашёл на цель. Бортовая камера зафиксировала также момент сбрасывания бомб.
После успешного бомбометания самолёт совершил противоракетный манёвр лёг на обратный курс. После выполнения боевого задания Су-34 благополучно приземлился на аэродроме базирования.
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Александр Бойцов