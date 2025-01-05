ВКС России сбили украинский истребитель МиГ-29

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Российская авиация сбила украинский истребитель МиГ-29. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что самолёт был сбит истребительной авиацией ВКС России.
Также в сводке российского оборонного ведомства указано, что российские войска оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетами и артиллерией ударили по инфраструктуре украинских военных аэродромов, скоплениям живой силы и военной техники в 137 районах. В результате российских ударов все цели были успешно ликвидированы. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова