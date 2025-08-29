Российский миллиардер, владелец производителя «Кириешек» перевёл ВСУ более 21 млрд рублей
Российский миллиардер Денис Штенгелов, владелец кондитерской империи KDV Group и производителя популярных снеков «Кириешки», оказался в центре скандала. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что бизнесмен, проживающий в Австралии, вывел более 21 миллиарда рублей на поддержку ВСУ. Сейчас Генпрокуратура России добивается признания Штенгелова и его отца экстремистами.
Как выяснилось, через структуру «Кондитерус Ком», которая управляет активами в других фирмах предпринимателя, только за 2024 год была получена чистая прибыль в размере 13,4 млрд рублей. Холдинговая компания KDV заработала ещё больше — 16,3 млрд рублей. В общей сложности империя Штенгелова включает 22 дочерние компании, генерирующие доходы в миллиарды. По оценке Генпрокуратуры, годовая прибыль группы может достигать 756 млрд рублей.
Несмотря на проведение СВО, у бизнесмена сохранился украинский актив — компания «Юниснек Продакшн», чьё производство продолжает функционировать.
Известно также, что отец предпринимателя, Николай Штенгелов, ранее вёл аграрный бизнес на Украине и даже получал благодарности от ВСУ за поддержку военных формирований, действовавших на Донбассе ещё до начала СВО.
Денис Штенгелов проживает в Австралии, где построил элитный спортивный комплекс KDV Sport стоимостью около 30 миллионов долларов. Вместе с ним в Австралию переехала и его сестра Юлия, которая теперь занимается семейным бизнесом за рубежом.
Следственные органы продолжают проверку деятельности компании и её владельцев, а также финансовых связей с украинскими структурами.
Читайте также: *запрещённая в России экстремистская и террористическая организация