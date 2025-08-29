Российский миллиардер, владелец производителя «Кириешек» перевёл ВСУ более 21 млрд рублей

29 августа 2025, 14:02

Миллиардер Денис Штенгелов перевёл на помощь ВСУ более 21 млрд рублей

Фото: iStock/gopixa

Российский миллиардер Денис Штенгелов, владелец кондитерской империи KDV Group и производителя популярных снеков «Кириешки», оказался в центре скандала. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.