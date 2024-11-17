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Российский младший сержант уничтожил две БМП ВСУ

Младший сержант российской армии Алексей Дубов уничтожил ДВЕ боевые машины пехоты (БМП) и одну бронемашину во время артиллерийского обстрела ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, его заявления цитирует ТАСС.
Отмечается, что Дыбов выполнял боевые задачи в одном из ключевых районов.

«Он грамотно выбрал огневую позицию и, несмотря на постоянный артиллерийский и минометный обстрелы, умело вычислял и метко поражал бронированную технику врага. По итогам боя противник, понеся потери, отступил», – говорится в сообщении оборонного ведомства.



Министерство обороны также обратило внимание на заслуги сержанта Сергея Казимова. Военнослужащий заметил маневр противника и вместе со своими сослуживцами нанес поражение бойцам украинской армии,

Ранее российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения действий украинских войск.

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#минобороны рф
#военные
#россия
ВСУ нанесли удары дронами по российским флагам после неудачи на поле боя
«РВ»: ВСУ атаковали дронами российские флаги в Черниговской области
17 ноября 2024, 01:32

Фото: iStock/macky_ch

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали российские флаги с помощью беспилотников после того, как потерпели неудачу на поле боя в Черниговской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры русской весны» («RРВ»).
Отмечается, что российские военные взяли под контроль приграничные села Черниговской области. В них и на мосту через реку Судость солдаты водрузили российский флаг.

«От бессилия украинские боевики ударили по флагам дронами, выдав это за "победу" без всякого военного смысла», – написали военкоры.

Ранее Минобороны России сообщило, что под контролем Донецкой Народной Республики находятся одновременно два населенных пункта – Макаровка и Ленинское.

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#минобороны рф
#беспилотник
#вс рф
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#река
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Над Брянской областью уничтожили БПЛА
Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
16 ноября 2024, 22:36

Фото: iStock/yucelyilmaz

Силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале. По его данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Глава региона добавил, что на месте уже работают сотрудники профильных служб.

Ранее калужский губернатор Владислав Шапша сообщал, что украинский БПЛА взорвался на окраине города Людиново. По его словам, повреждения получили несколько домов и автомобилей, но жертв и серьезных повреждений инфраструктуры нет.

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#губернатор
#беспилотник
#бпла
#сотрудники
#рф
#пво
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Администратор телеграм-канала «Архангел Спецназа Z» Егор Капинский погиб на СВО
16 ноября 2024, 21:53

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Один из администраторов телеграм-канала «Архангел Спецназа Z» Егор Капинский с позывным Щит погиб на СВО. Об этом сообщил сам канал. Боец воевал, как отмечается, на донецком направлении.
По информации «Архангел Спецназа Z», Капинский участвовал в штурмовых действиях и погиб в стрелковом бою. Подписчики могут помнить его, пишет канал, по добрым «кружочкам» и фразе «А чего приуныли то?».
«Это невосполнимая потеря. Егор был отличным командиром, настоящим офицером, человеком слова и дела, память о нем останется навсегда в наших сердцах», — сказано в публикации.
Ранее телеграм-канал Baza писал, что арестованный военблогер и доброволец Егор Гузенко с позывным «Тринадцатый» подписал контракт с Минобороны России с последующей отправкой в зону СВО. Уголовное дело в отношении блогера, как утверждалось, приостановили.

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Оборона Курской области, иностранные наемники под Харьковом: последние новости СВО

В США раскрыли, какую цену Киев заплатил за нападение в Курской области
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В США раскрыли, какую цену Киев заплатил за нападение в Курской области
Берлетик: боевики ВСУ потеряли контроль над всем фронтом из-за атаки под Курском
16 ноября 2024, 21:52

Фото: istockphoto/Mariia Kokorina

Боевики ВСУ утратили контроль над всей линией фронта из-за нападения в Курской области, считает бывший морпех США Брайан Берлетик в разговоре с YouTube-каналом Danny Haiphong.
«Вторжение в Курскую область стоило Украине всей линии соприкосновения от Запорожья через Донбасс и до Харькова», — сказал Берлетик.
Аналитик уточнил, что в зоне боевых действий бойцы ВС РФ превосходят украинских боевиков и продвигаются вперед, наращивая темп.

«Они (ВСУ) взяли тысячи своих лучших людей и лучшее оборудование, и они перенапрягли свою логистику, которая и так была перенапряжена», — заключил эксперт.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года с целью денацифицировать и демилитаризовать республику.

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Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
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#курская область
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Шольц раскрыл, как можно понять Путина
Олаф Шольц: единственный способ понять Путина — разговор с ним
16 ноября 2024, 21:28

Слева направо: Владимир Путин и Олаф Шольц (Фото: kremlin.ru)

Разговор с президентом России Владимиром Путиным по Украине — единственный способ понять, что он думает о переговорах, сказал Süddeutsche Zeitung канцлер ФРГ Олаф Шольц.
У Шольца спросили, почему российский лидер должен вступать в диалог, когда Россия усиливает свои позиции. Канцлер подчеркнул, что рассуждения о соображениях Путина по данной теме бесполезны.

Ранее депутат бундестага Севим Дагделен отреагировала на телефонный разговор Шольца с Путиным. Она назвала беседу маневром канцлера.

Диалог политиков состоялся накануне и длился около часа. Это была первая беседа с декабря 2022 года. Шольц отметил важность начала переговоров по украинскому конфликту.

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Зеленский заявил, что Украина не получила и половины из обещанных США денег
Зеленский: Украина не получила и половины из обещанных США свыше чем $170 млрд
16 ноября 2024, 19:56

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Киевский режим не получил от Вашингтона и половины обещанных США свыше 170 миллиардов долларов поддержки. Об этом в беседе с «Украинским радио» заявил Владимир Зеленский.
«И демократы, и республиканцы проголосовали с начала войны в разное время за ту или иную помощь. А всего проголосовали где-то 170-175-177 миллиардов долларов США... Эти деньги еще нужно довезти. Если бы вы меня спросили, а сколько мы из этого получили..., я бы сказал только, что половину мы не получили», — сказал украинский политик.

Перед этим в Минобороны США подчеркивали, что с начала спецоперации на Украине Киеву выделили свыше 182 миллиардов долларов.

Ранее сообщалось, кого в США могут сделать спецпосланником новоизбранного хозяина Белого дома по Украине.

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NYT: россиянина могут сделать спецпосланником Трампа по Украине
16 ноября 2024, 19:07

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Россиянина Бориса Эпштейна, прожившего в стране 11 лет, могут сделать спецпосланником новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом пишет The New York Times, ссылаясь на информаторов.
«Несколько человек в самолете, по-видимому, были шокированы такой идеей», — сказано в материале.
Авторы добавили, что Эпштейн сам проявил инициативу, когда Трамп летел на встречу с действующим хозяином Белого дома Джо Байденом.

Трамп «слушал с явным интересом и не отклонил предложение, хотя и не пообещал ничего». Причем республиканца не шокировало предложение Эпштейна, резюмировали обозреватели.

Эпштейн родился в 1982 году и жил в Союзе, а затем в РФ до 1993 года.

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«Не до шуточек»: Зеленского предупредили о серьезной угрозе
Соскин: Трамп захочет немедленной отставки Зеленского
16 ноября 2024, 18:54

Фото: istockphoto.com/ru/Diy13

Избранный президент США Дональд Трамп захочет отставки Владимира Зеленского. Такое мнение выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего канала на YouTube.
Эксперт утверждает, что формирующаяся команда республиканского политика включает в себя людей, которые презрительно относятся к Зеленскому. Соскин отметил, что с нынешней украинской властью будущая администрация не сможет вести какие-либо дела.

К тому же предводитель киевского режима неоднократно пренебрежительно высказывался про Трампа, заключил он.

Ранее сын избранного президента США Дональд Трамп-младший заявил, что Владимир Зеленский скоро потеряет свое пособие. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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На Западе сделали важное заявление о спецоперации
Полковник Бо: Украина потеряет всю восточную часть, если не пойдет на переговоры
16 ноября 2024, 18:16

Фото: istockphoto.com/ru/ffikretow

Украина потеряет всю восточную часть страны, если не согласится на мирные переговоры на нынешних условиях Москвы. Об этом заявил экс-советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Deep Dive.
По его словам, Киев может потерять Одессу, если не согласится на текущие условия и откажется от переговоров. Такой исход Бо назвал решающей победой РФ.

Полковник заключил, что Запад сильно заблуждался с самого начала украинского противостояния, так как «все ожидали, что смогут уничтожить Россию только санкциями».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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