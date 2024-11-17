Российский младший сержант уничтожил две БМП ВСУ

Младший сержант российской армии Алексей Дубов уничтожил ДВЕ боевые машины пехоты (БМП) и одну бронемашину во время артиллерийского обстрела ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации, его заявления цитирует ТАСС.
Отмечается, что Дыбов выполнял боевые задачи в одном из ключевых районов.
Министерство обороны также обратило внимание на заслуги сержанта Сергея Казимова. Военнослужащий заметил маневр противника и вместе со своими сослуживцами нанес поражение бойцам украинской армии,
Ранее российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения действий украинских войск.
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«Он грамотно выбрал огневую позицию и, несмотря на постоянный артиллерийский и минометный обстрелы, умело вычислял и метко поражал бронированную технику врага. По итогам боя противник, понеся потери, отступил», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
Министерство обороны также обратило внимание на заслуги сержанта Сергея Казимова. Военнослужащий заметил маневр противника и вместе со своими сослуживцами нанес поражение бойцам украинской армии,
Ранее российские войска атаковали объекты энергетической инфраструктуры Украины, которые использовались для обеспечения действий украинских войск.
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Александр Климов