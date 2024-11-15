Военкор показал дорогу к Покровску, усыпанную телами бойцов ВСУ

Фото: iStock/Vladislav Stepanov
Военный корреспондент RT Мурад Газдиев показал последствия боев в районе Покровска, где вдоль дороги видны сгоревшие бронетранспортеры Bradley и останки украинских военных.
В своем репортаже Газдиев демонстрирует разрушенную технику и описывает следы отступления украинских войск.
Газдиев отметил, что по оставленной американской технике можно буквально проследить маршрут отступления ВСУ. Он показал уничтоженную БМП стоимостью 3 млн долларов, разорванную взрывом, а также еще одну на расстоянии сотни метров по дороге.
По его словам, боевые действия оставили зону истерзанной и выжженной. В окрестностях теперь можно увидеть лишь одиноких животных, хозяева которых были вынуждены покинуть эти места.
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Газдиев отметил, что по оставленной американской технике можно буквально проследить маршрут отступления ВСУ. Он показал уничтоженную БМП стоимостью 3 млн долларов, разорванную взрывом, а также еще одну на расстоянии сотни метров по дороге.
По его словам, боевые действия оставили зону истерзанной и выжженной. В окрестностях теперь можно увидеть лишь одиноких животных, хозяева которых были вынуждены покинуть эти места.
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Мария Моисеева