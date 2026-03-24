Caracol: Количество погибших в авиакатастрофе в Колумбии достигло 66
Число погибших при крушении военно-транспортного самолёта C-130 в Колумбии возросло до 66 человек. Об этом сообщила радиостанция Caracol.
Ранее источники сообщали о 48 жертвах. По уточнённым данным, среди погибших 58 военнослужащих Национальной армии, шестеро — из Воздушно-космических сил Колумбии и двое — из Национальной полиции.
Всего на борту C-130 находились 128 военных. Самолёт потерпел катастрофу вскоре после взлёта в районе Пуэрто-Легисамо (департамент Путумайо). Проводится расследование с целью установить причины трагедии.
