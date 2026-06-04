Мощный хлопок в небе встревожил жителей северо-востока США
Таинственный взрыв в небе напугал жителей северо-востока США. Об этом пишет The Independent.
Инцидент случился днём 30 мая в Новой Англии. В полицию штата Массачусетс поступило множество звонков от обеспокоенных граждан, которые сообщали, что услышали мощный хлопок, доносящийся с неба. Некоторые американцы утверждали, что стены их домов буквально тряслись от взрывной волны.
Начальник полиции города Рентем пояснил, что громкий звук слышали не только в Массачусетсе, но и в соседних штатах. По мнению метеорологов, жителей встревожил метеор, вторгшийся в атмосферу Земли и взорвавшийся там. Пока неясно, сгорел ли небесный объект полностью или разлетелся на части. Предварительно, сведений об американцах, пострадавших в результате инцидента, не поступало.
Ранее «Радио 1» передавало, что организатора поездки на Байкал, в результате которой погибли пять путешественников из Москвы и Подмосковья, задержали в Бурятии. Трагедия случилась у скалы Черепаха 19 мая — тогда в тур отправились свыше десяти человек, включая ребенка.
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