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Мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой в центре Москвы

Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с авто Kia на Фрунзенской набережной
Фото: канал в MAX «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»/@moscowproc

На Фрунзенской набережной мотоцикл BMW столкнулся с автомобилем Kia. Об этом сообщили в официальном канале «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ» на платформе MAX.



По предварительной информации, водитель авто поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении. Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль проверку обстоятельств этого ДТП.

Уточняется, что в результате аварии пострадал мотоциклист. В настоящий момент его уже доставили в больницу, серьезность травм в материале не приводится.

Ранее «Радио 1» передавало, что на Ставрополье спасатели извлекли из пруда автомобиль «Нива», внутри которого находились два тела. Инцидент произошёл около села Манычское Апанасенковского округа — изначально ушедшую под воду машину заметил местный житель.

Мария Моисеева

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