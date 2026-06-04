Мотоциклист попал в больницу после столкновения с легковушкой в центре Москвы

04 июня 2026, 00:16

Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с авто Kia на Фрунзенской набережной

Фото: канал в MAX «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ»/@moscowproc

На Фрунзенской набережной мотоцикл BMW столкнулся с автомобилем Kia. Об этом сообщили в официальном канале «ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ» на платформе MAX.





По предварительной информации, водитель авто поворачивал налево и не уступил дорогу мотоциклу, который двигался во встречном направлении. Прокуратура Центрального административного округа взяла на контроль проверку обстоятельств этого ДТП.



Уточняется, что в результате аварии пострадал мотоциклист. В настоящий момент его уже доставили в больницу, серьезность травм в материале не приводится.



Ранее «Радио 1» передавало, что на Ставрополье спасатели извлекли из пруда автомобиль «Нива», внутри которого находились два тела. Инцидент произошёл около села Манычское Апанасенковского округа — изначально ушедшую под воду машину заметил местный житель.