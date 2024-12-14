Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Российский морпех захватил «человека дождя» ВСУ в Курской области

Российский морпех захватил «человека дождя» ВСУ в Курской области

В Курской области морпех пленил «человека дождя» из ВСУ
Фото: istockphoto/N-sky

Фото: istockphoto/N-sky

Российский морпех Виталий Мухин захватил в плен боевика ВСУ с психическим расстройством, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По словам Мухина, 49-летний Дмитрий Игнатенко был мобилизован летом этого года в Знаменке Кировоградской области.

Морпех уточнил, что мужчина долго думал над ответами, проговаривая их шепотом, а уже после вступал в разговор. Казалось, что он говорит сам с собой.



Когда Игнатенко обнаружили, он вжался в стену блиндажа, раскачивался из стороны в сторону и шептал вслух. Морпех Мухин подумал, что того контузило, но потом понял, что Игнатенко, предположительно, болен аутизмом, как персонаж киноленты «Человек дождя».

Игнатенко спасли, он прошел лечение и стал улыбаться.

Читайте также:

Гладков: в результате обстрела ВСУ в Белгородской области погиб 9-летний мальчик

Во Франции высказались о происходящем в зоне СВО

В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия
#мир
#россия
#война
#сво
#всу
#курская область
#конфликт
#новости
Гладков: в результате обстрела ВСУ в Белгородской области погиб 9-летний мальчик
14 декабря 2024, 12:00

Фото: istockphoto/N-sky

Девятилетний ребенок погиб в результате обстрела со стороны ВСУ в поселке Майский Белгородского района, проинформировал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, пострадала женщина и второй семимесячный ребенок.
«… Случилось самое страшное — погиб 9-летний ребёнок. Самые искренние и глубокие соболезнования семье погибшего мальчика», — сказано в публикации чиновника.
Он добавил, что пострадавших отправили в областной госпиталь. Отец семейства не пострадал, девочка получила контузию, ее направят в детскую областную больницу.

На месте атаки сейчас работают экстренные службы.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Противник регулярно атакует приграничные территории РФ.

Читайте также:

Во Франции высказались о происходящем в зоне СВО

В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия

Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО
#мир
#россия
#белгородская область
#вячеслав гладков
#обстрел
#всу
#война
#сво
#новости
#конфликт
#дети
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Во Франции высказались о происходящем в зоне СВО
Le Figaro: У ВСУ нет возможности удерживать фронт из-за продвижения ВС РФ
14 декабря 2024, 11:03

Фото: istockphoto/Silent_GOS

У боевиков ВСУ нет возможности удержать позиции, а российские войска уверенно идут вперед, пишет французская Le Figaro, ссылаясь на военные источники.
По заявлению собеседника журналистов, у ВСУ дефицит ресурсов и нет ротации, они даже не в состоянии возвести оборонительные сооружения.

«Русские не ускоряют наступление. Просто украинцы больше не могут удерживать фронт. На данный момент решительного рывка не видно. Русские методично продвигаются, участок за участком», — говорится в статье.
Авторы добавили, что степной украинский ландшафт на руку ВС РФ, поскольку им проще засечь противника и ликвидировать его.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Читайте также:

Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО

Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России

Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей
#мир
#россия
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Британии рассказали, из-за чего Украина серьезно сократит производство оружия
Spectator: сдача ВСУ Красноармейска повлияет на производство оружия Украиной
14 декабря 2024, 11:00

Фото: iStock/undefined undefined

Потеря ВСУ Красноармейска в ДНР серьезно скажется на производстве оружия Украиной. Об этом сообщает издание The Spectator.
Согласно информации журнала, в Красноармейске в четверг, 12 декабря, было прекращено газоснабжение, а также приостановил работу угольный завод из-за приближения ВС РФ. Уточняется, что данный населенный пункт является крупнейшим на Украине производителем стали.

В материале издания говорится, что когда город падет, то производство стали сократится в несколько раз, что значительно ударит по производству оружия.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России

Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей
#завод
#производство
#город
#страны
#газоснабжение
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Окружение ВСУ в Анновке и взятие под контроль территорий близ Покровска: последние новости СВО
14 декабря 2024, 10:59

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

За минувшую ночь над территорией России уничтожены 37 беспилотников. Российские войска продолжают вести активные бои и добиваться тактических успехов по всем ключевым направлениям. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».

Средствами противовоздушной обороны ночью 14 декабря в Курской области и Краснодарском крае были уничтожены по 12 дронов. Еще 7 БПЛА были сбиты над Брянской областью, 5 — над Орловской, а один — над акваторией Азовского моря. В результате масштабной атаки беспилотников на Орловскую область случился пожар на одном из объектов промышленной инфраструктуры. Губернатор региона Андрей Клычков сообщил, что возгорание локализовано, пострадавших нет.

Курская область


Российские войска активно продвигаются в окрестностях Новоивановки. На юге Суджанского района артиллерийским огнем и атаками FPV-дронов предотвращены две контратаки со стороны ВСУ. Расчеты РСЗО «Торнадо-С» ведут огонь по скоплениям живой силы противника. Российскими военными форсированна река Псёл, отмечается значительное продвижение к населенному пункту Куриловка.

По информации пресс-службы Минобороны России, за прошедшие сутки потери противника составили более 200 военнослужащих и 3 танка, среди которых два британских Challenger.

Покровское направление


Российские силы продолжают проводить тактические наступления, особенно в районах Угледара, Покровска и Торецка. ВС России захватили населённый пункт Пушкино. Сейчас ведутся бои в районе поселка Шевченко, близ Покровска (Красноармейска). Для удержания позиций ВСУ перебрасывает в этот район элитные подразделения армии «Азов». Российские штурмовые подразделения укрепились в селе Бельгийка и находятся в километре от первых домов Покровска.

На Западе ответили, когда начнутся переговоры по Украине
На Западе ответили, когда начнутся переговоры по Украине


Угледарское направление


В окрестностях населенных пунктов Ровнополь, Сторожевой и Нескучный российскими войсками освобождено приблизительно 6 квадратных километров площади. В районе Курахово продолжаются интенсивные бои: ВСУ удерживают пожарную часть и несколько учебных заведений, однако большая часть города находится под контролем российских войск. Южнее Курахово захвачена восточная часть Успеновки, что почти замыкает котел у реки Сухие Ялы. Продолжается продвижение на рубеже Романовка – Константинопольское.

Населённый пункт Анновка взят в окружение. Зеленый Гай и Успеновка перешли под контроль российских военных. По предварительным оценкам, в Анновке заблокированы до 600 украинских военнослужащих. Захват такого количества пленных может существенно повлиять на моральный дух ВСУ.

В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО
В Госдуме ответили, зачем КНДР помогает России в зоне СВО


Херсонское направление


На Херсонском направлении продолжаются активные боевые действия. Украинские вооружённые силы зафиксировали 42 артиллерийских обстрела населённых пунктов на левом берегу Днепра. В результате атак пострадали жилые дома, инфраструктура и транспорт. Согласно последним данным, обстрел затронул автобус, в результате чего один человек погиб, а двое получили ранения.

Читайте также:

Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей

На Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию

«Страна»: в Киевской области прогремели взрывы
#пожар
#бпла
#контроль
#инфраструктура
#взрывы
#человек
#дома
#вс рф
#минобороны
#обстрел
#украина
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Премьер Британии призвал западные страны причинить «максимальную боль» России
Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию при помощи санкций
14 декабря 2024, 10:15

Фото: iStock/nevenmn

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал лидеров стран G7 усилить давление на Россию. Об этом говорится в заявлении, распространенном канцелярией премьер-министра.
Отмечается, что британский премьер выступил за продолжение политики, которая направлена на то, чтобы «максимизировать тяготы» Москвы, «увеличив военную поддержку Украины». Стармер объяснил свою позицию тем, что РФ якобы не проявляет «никаких признаков смягчения» по отношению к киевскому режиму.

Страны «Большой семерки» должны причинить «максимальную боль» России, ​подчеркнул премьер-министр Великобритании.

Читайте также:

Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ

Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей

Илон Маск раскрыл крупную ошибку Украины
#страны
#министр
#вс рф
#захарова
#маск
#великобритания
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Захарова заявила о попытках Киева отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ
Захарова: резолюцией по АЭС Киев пытается отвлечь внимание от атаки на МАГАТЭ
14 декабря 2024, 09:50

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Киевский режим пытается отвлечь мировое сообщество от недавней атаки на работников МАГАТЭ при помощи резолюции, которые касаются атомных электростанций. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.
По ее словам, ссылки на украинскую резолюцию в документах сделают их как политически, так и юридически незначительными. Дипломат подчеркнула, что данную резолюцию поддержали в основном западные государства, и ее принятие в очередной раз подтвердило стратегию Соединенных Штатов и их партнеров по использованию международных механизмов для достижения собственных целей.

Украинская резолюция в МАГАТЭ по атомным станциям не требует исполнения, заключила Захарова.

Напомним, во вторник, 10 декабря, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что машина экспертов агентства на дороге к Запорожской АЭС был атакован дроном.

Читайте также:

На Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию

Житель Курской области рассказал об атаках ВСУ

На Украине военкомы похитили двух людей и держат их в ужасных условиях — видео
#видео
#страны
#магатэ
#захарова
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Снайпер ВС РФ неделю лежал в снегу и обморозил ноги, прикрывая товарищей
Российский снайпер «Миха» неделю пролежал в снегу, прикрывая пехоту
14 декабря 2024, 09:06

Фото: iStock/zabelin

Снайпер российской группировки войск «Запад» с позывным «Миха» неделю пролежал в снегу и обморозил ноги, но не оставил позицию, прикрывая пехоту, штурмовавшую позиции ВСУ на краснолиманском участке фронта. Об этом сообщил РИА Новости врио командира снайперского взвода добровольческого полка «Башкортостан» группировки войск «Запад» с позывным «Каспер».
Уточняется, что несмотря на обморожение, снайпер задачу выполнил, после чего был госпитализирован. По словам самого бойца ВС РФ, после длительной реабилитации он снова отправился на службу, но уже в другом подразделении.

Командир танкового батальона Александр Сопин уточнил, что теперь снайпер служит во взводе связи. Он подчеркнул, что после длительного лечения «Миха» мог уволиться, однако вновь отправился в зону спецоперации.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

Над регионами РФ за ночь сбили 37 украинских БПЛА

Российские зенитчики сбили три украинских БПЛА в зоне СВО

ВС России нанесли удар по украинским РСЗО, обстреливавшим Курскую область
#ночь
#бпла
#вс рф
#удар
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над регионами РФ за ночь сбили 37 украинских БПЛА
14 декабря 2024, 07:27

Фото: iStock/e-crow

Российские средства ПВО уничтожили и перехватили за ночь 37 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
Уточняется, что российские силы противовоздушной обороны перехватили или ликвидировали по 12 вражеских дронов над территориями Курской области и Краснодарского края, 7 беспилотников — над территорией Брянской области, 5 - над Орловской областью и один — над акваторией Азовского моря. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Брянской области силы ПВО РФ уничтожили семь беспилотников ВСУ

Стало известно, сколько солдат ВСУ и украинской техники за сутки уничтожил «Восток»

ПВО РФ отразила ракетную атаку ВСУ на Донецк
#операции
#сво
#всу
#донецк
#солдат
#рф
#пво
#вс рф
#минобороны рф
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине осужденный пограничник попросил отправить его в Россию
Осужденный за госизмену украинский пограничник попросился в Россию
14 декабря 2024, 07:14

Фото: iStock/Sinenkiy

Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами глава одного из волынских пограничных отрядов обратился с просьбой о передаче его в РФ в рамках обмена. Соответствующая информация содержится в его заявлении, опубликованном на сайте украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу к своим».
Осенью этого года 40-летний Игорь Кадаев был приговорен к 15 годам тюрьмы. В его деле говорится, что он передавал Москве сведения об украинских солдатах на границе с Белоруссией, включая информацию о местонахождении оборонительных позиций и примерную численность войск.

Кадаева задержали в июне в Волынской области.

Ранее председатель совета движения «Другая Украина», бывший лидер запрещенной на родине украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук раскрыл, почему тысячи украинцев выбирают Россию. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

На Украине военкомы похитили двух людей и держат их в ужасных условиях — видео

В США допустили, что РФ скоро нанесет новый удар «Орешником»

Житель Курской области рассказал об атаках ВСУ
#жизнь
#украина
#лидер
#всу
#удар
#рф
#вс рф
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате