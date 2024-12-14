Российский морпех захватил «человека дождя» ВСУ в Курской области

Осужденный за госизмену и сотрудничество с российскими спецслужбами глава одного из волынских пограничных отрядов обратился с просьбой о передаче его в РФ в рамках обмена. Соответствующая информация содержится в его заявлении, опубликованном на сайте украинского координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными «Хочу к своим».