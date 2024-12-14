Российский морпех захватил «человека дождя» ВСУ в Курской области

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Российский морпех Виталий Мухин захватил в плен боевика ВСУ с психическим расстройством, передает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По словам Мухина, 49-летний Дмитрий Игнатенко был мобилизован летом этого года в Знаменке Кировоградской области.
Морпех уточнил, что мужчина долго думал над ответами, проговаривая их шепотом, а уже после вступал в разговор. Казалось, что он говорит сам с собой.
Когда Игнатенко обнаружили, он вжался в стену блиндажа, раскачивался из стороны в сторону и шептал вслух. Морпех Мухин подумал, что того контузило, но потом понял, что Игнатенко, предположительно, болен аутизмом, как персонаж киноленты «Человек дождя».
Игнатенко спасли, он прошел лечение и стал улыбаться.
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Морпех уточнил, что мужчина долго думал над ответами, проговаривая их шепотом, а уже после вступал в разговор. Казалось, что он говорит сам с собой.
Когда Игнатенко обнаружили, он вжался в стену блиндажа, раскачивался из стороны в сторону и шептал вслух. Морпех Мухин подумал, что того контузило, но потом понял, что Игнатенко, предположительно, болен аутизмом, как персонаж киноленты «Человек дождя».
Игнатенко спасли, он прошел лечение и стал улыбаться.
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Никита Кротов