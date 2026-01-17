Российский офицер рассказал, за счет чего держится фронт ВСУ под Красным Лиманом
Офицер группировки российских войск «Запад» с позывным «Пионер» рассказал, за счет чего держится фронт ВСУ под Красным Лиманом. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, только гексакоптеры «Баба-Яга» помогают формированиям ВСУ на этом участке линии боевого соприкосновения.
«Даже если где-то у них сидит штурмовик в какой-то лисьей норе, как наблюдательный пост скрытый, они ему скидывают посылку — жизнеобеспечение. Так может продолжаться долгое время, пока мы не отследим, куда ее скидывает гексакоптер и не уничтожим данную позицию», — добавил военный ВС РФ.
Он подчеркнул, что оборона ВСУ под Красным Лиманом слабеет. В настоящее время украинские солдаты находятся в сложной ситуации, отметил «Пионер».
По словам российского военнослужащего, ВСУ изменили тактику использования дронов «Баба-Яга». Ранее эти беспилотники летали поодиночке в темное время суток. Теперь украинские боевики применяют сразу четыре-пять дронов для массированных ударов.
