Армия РФ освободила Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области
Российские военные за сутки взяли под контроль два населённых пункта. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке.
Подразделения группировки «Юг» освободили Приволье в Донецкой Народной Республике. Группировка «Восток» в ходе наступления продвинулась в глубину обороны и заняла село Прилуки в Запорожской области.
В Минобороны РФ оценили эту операцию как крайне успешную. По информации ведомства, в районе Прилук российские войска установили контроль над крупным узлом обороны. Его площадь составляет до 15 квадратных километров.
Уточняется, что этот населённый пункт расположен на западном берегу реки Гайчур. Его захват позволит расширить плацдарм для дальнейшего наступления в Запорожской области.
