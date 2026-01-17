Пострадавший при теракте в Хорлах ребенок потерял мать в результате атаки ВСУ

17 января 2026, 11:55

Фото: iStock/sudok1

Мать 12-летнего ребенка, который пострадал во время удара ВСУ по населенному пункту Хорлы Херсонской области и находится сейчас на лечении в Москве, погибла при атаке. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев в эфире радио «Спутник в Крыму».