Пострадавший при теракте в Хорлах ребенок потерял мать в результате атаки ВСУ
Мать 12-летнего ребенка, который пострадал во время удара ВСУ по населенному пункту Хорлы Херсонской области и находится сейчас на лечении в Москве, погибла при атаке. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека Херсонской области Сергей Георгиев в эфире радио «Спутник в Крыму».
Омбудсмен сообщил, что ребенок пока не в курсе гибели своей матери. Сестра мальчика, получившая травмы, уже выписана из больницы. Уточняется, что у детей также есть отец.
Сейчас приоритетной задачей является стабилизация состояния школьника, который получил серьезное ранение, отметил Георгиев.
1 января губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ нанесли целенаправленный удар с помощью беспилотников по кафе и гостинице, где мирные жители отмечали Новый год на побережье Чёрного моря в Хорлах. Следственный комитет Российской Федерации сообщил о гибели 29 человек, среди которых были двое несовершеннолетних, а также о ранении не менее 60 человек.
