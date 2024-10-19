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Ефрейтор Андрей Стащищак сбил восемь беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), прикрывая штурмовую группу, продвигавшуюся вглубь густонаселенного района в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает агентство ТАСС.
По данным ведомства, российские бойцы продвигались вглубь линии обороны противника. При этом Стащищак вел наблюдение из здания с хорошей обзорной точкой.
Украинские войска, стремясь вернуть утраченные позиции, направили в сторону российский солдат FPV-дроны.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли два населенных пункта в Донецкой народной республике – Красный Яр и Михайловку.
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Украинские войска, стремясь вернуть утраченные позиции, направили в сторону российский солдат FPV-дроны.
«При приближении беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Андрей открыл огонь из штатного вооружения и метким огнем уничтожил восемь FPV-дронов, что позволило избежать потерь среди штурмовиков и успешно закрепиться на занятых позициях», – подчеркнули в министерстве.
Ранее сообщалось, что российские войска заняли два населенных пункта в Донецкой народной республике – Красный Яр и Михайловку.
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Александр Климов