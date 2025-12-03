Достижения.рф

Российский подросток передавал Киеву данные о россиянах

В Кургане задержали 17-летнего подростка за госизмену
17-летнего жителя Кургана задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное УФСБ.



По данным ведомства, подросток связался в Telegram с представителем подконтрольного СБУ террористического движения и сам предложил сотрудничество. Юноша оставлял на улицах города надписи с призывами вступать в украинскую организацию, а также отправлял фото машин с символикой СВО. За выполнение этих заданий он получил 30 долларов.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под стражей. Максимальное наказание по вменяемой статье — 20 лет лишения свободы.

