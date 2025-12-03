Российский подросток передавал Киеву данные о россиянах

03 декабря 2025, 16:54

В Кургане задержали 17-летнего подростка за госизмену

Фото: iStock/Rawf8

17-летнего жителя Кургана задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областное УФСБ.