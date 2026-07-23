Российский подросток уничтожил вертолет по заданию Киева и предстал перед судом
Суд в Ноябрьске приговорил 16-летнего подростка к восьми годам воспитательной колонии за поджог вертолета Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
В сентябре 2024 года двое местных жителей в возрасте 13 и 14 лет по указанию украинских спецслужб проникли на территорию аэропорта и с помощью бутылок с бензином подожгли воздушное судно. За выполненное задание им обещали вознаграждение в размере четырех миллионов рублей, однако этих денег юные злоумышленники так и не получили. Материальный ущерб от их действий составил 59 миллионов рублей.
В результате подростки получили ожоги и попытались скрыться, но их задержали. Суд также установил, что они же подожгли вышку сотовой связи в промышленной зоне города. 16-летнего фигуранта приговорили к восьми годам колонии, а его 13-летнего сообщника, на тот момент не достигшего возраста уголовной ответственности, направили в учебное заведение закрытого типа.
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