Российский подросток уничтожил вертолет по заданию Киева и предстал перед судом

23 июля 2026, 12:10

Подросток получил восемь лет за поджог вертолета Ми-8 в аэропорту Ноябрьска

Фото: iStock/camptoloma

Суд в Ноябрьске приговорил 16-летнего подростка к восьми годам воспитательной колонии за поджог вертолета Ми-8. Об этом сообщила пресс-служба СК России.