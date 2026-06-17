Российский подросток вскрыл тайник с бомбой и отправился в колонию

17 июня 2026, 19:01

В Воронежской области подросток получил семь лет колонии за подготовку теракта

Фото: istockphoto/Alexander Semenov

В региональной прокуратуре сообщили о завершении судебного разбирательства в отношении 16-летнего жителя Воронежской области, признанного виновным в приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом пишет «Лента.ру».