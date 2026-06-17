Российский подросток вскрыл тайник с бомбой и отправился в колонию
В региональной прокуратуре сообщили о завершении судебного разбирательства в отношении 16-летнего жителя Воронежской области, признанного виновным в приготовлении к террористическому акту и незаконном обороте взрывчатых веществ. Об этом пишет «Лента.ру».
Следствие и суд установили, что в мае 2025 года подросток вступил в конфиденциальную переписку с представителями иностранных спецслужб. Действуя по их указанию и за денежное вознаграждение, он начал подготовку к подрыву автомобиля, принадлежащего российскому военнослужащему. Выполняя задание, злоумышленник извлек из оборудованного тайника самодельное взрывное устройство и взрывчатое вещество, после чего перепрятал их в другое место.
Противоправную деятельность школьника своевременно выявили и пресекли сотрудники УФСБ России. Суд, согласившись с позицией государственного обвинения, квалифицировал действия фигуранта по ч. 1 ст. 30, ст. 205 УК РФ (приготовление к террористическому акту, совершенное организованной группой) и ст. 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств, совершенный организованной группой, с использованием сети Интернет).
По совокупности преступлений несовершеннолетнему назначили наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Приговор вступил в законную силу.
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