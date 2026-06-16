Шантажируемый Киевом россиянин готовил теракт на железной дороге
В Рыбинске Ярославской области сотрудники ФСБ задержали 23-летнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на объектах железнодорожного и энергетического комплекса. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
Подозреваемого взяли с поличным при попытке закладки СВУ. По данным ведомства, молодого человека завербовали посредством шантажа — он перечислял деньги террористической организации.
Вместо того чтобы обратиться в полицию, россиянин продолжительное время выполнял поручения кураторов. В частности, он провел разведку на нескольких объектах и приступил к непосредственной подготовке взрыва на железнодорожных путях.
Уголовное дело возбудили по статье о покушении на совершение террористического акта. Фигуранта арестовали, ему грозит до 20 лет колонии.
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