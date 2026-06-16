Шантажируемый Киевом россиянин готовил теракт на железной дороге

16 июня 2026, 12:00

В Ярославской области задержали готовившего теракт на железной дороге

Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Рыбинске Ярославской области сотрудники ФСБ задержали 23-летнего местного жителя, который по заданию украинских спецслужб готовил теракт на объектах железнодорожного и энергетического комплекса. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по региону.