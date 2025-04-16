Российский посол высказался о решении Германии поставить ракеты Taurus ВСУ

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Решение ФРГ поставить дальнобойные ракеты Taurus Киеву означают новое качество российско-германских отношений, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
«Это может означать совершенно новое качество в наших отношениях с Германией, потому что украинские солдаты, насколько известно, это признают даже иностранные военные эксперты, не могут управлять этим дальнобойным оружием», — приводит слова дипломата ТАСС.Перед этим избранный канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал поставки Taurus в ВСУ при одобрении этого решения Евросоюзом (ЕС). В объединении это решение поприветствовали и назвали «важным сигналом», который демонстрирует позицию Европы в кризисе.
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