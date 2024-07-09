Российский разведчик Небо: Под Херсоном ВСУ применяли запрещённый газ

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На Херсонском направлении украинская армия применяла против российских бойцов запрещённые во всём мире отравляющие вещества. Об этом рассказал разведчик войсковой группировки «Днепр» с позывным Небо.
В разговоре с РИА Новости он уточнил, что это был ядовитый газ, предположительно, фосген. Боец сообщил, что закончил курс тактической медицины при военной академии, поэтому способен разбираться в отравляющих веществах. Опыт, когда ему пришлось с ними столкнуться, Небо назвал очень печальным, так как российские солдаты не знали, как себя вести в этом случае.
Фосген — это обиходное название дихлорангидрида угольной кислоты. Он является бесцветным газообразным веществом, обладающим удушающим действием. Активно использовался в качестве боевого отравляющего вещества в годы Первой мировой войны.
Как сообщил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации Минобороны России зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия.
Применение любых отравляющих веществ в военных целях запрещено Гаагской конвенцией от 1898 года. Фосген согласно Конвенции о запрещении химического оружия может применяться только в промышленных целях.
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Фосген — это обиходное название дихлорангидрида угольной кислоты. Он является бесцветным газообразным веществом, обладающим удушающим действием. Активно использовался в качестве боевого отравляющего вещества в годы Первой мировой войны.
Как сообщил накануне начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, за время спецоперации Минобороны России зафиксировало более 400 случаев применения украинской стороной токсичных химикатов нелетального действия.
Применение любых отравляющих веществ в военных целях запрещено Гаагской конвенцией от 1898 года. Фосген согласно Конвенции о запрещении химического оружия может применяться только в промышленных целях.
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Александр Бойцов