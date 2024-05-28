Российский разведчик описал ситуацию в Часов Яре

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Местоположение Часов Яра затрудняет продвижение для бойцов ВС РФ, поэтому бои за город станут такими же тяжёлыми, как были в Артёмовске. Об этом рассказал замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос. Его слова передаёт РИА Новости.
«Я прошел «бахмутскую мясорубку». Скажу прямо: в Часов Яре нас будут встречать горячо. Город на возвышенности — это усложняет продвижение. Хоть и размером он меньше Артемовска, однако от этого не проще», — рассказал российский разведчик.
По последним данным, в Часов Яре идут уличные бои. Армия России штурмует восточную окраину города, освобождая здания в направлении канала Северский Донец — Донбасс. ВС РФ аккумулируют силы для продолжения дальнейшего движения на флангах города.
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