Российский разведчик описал ситуацию в Часов Яре

Местоположение Часов Яра затрудняет продвижение для бойцов ВС РФ, поэтому бои за город станут такими же тяжёлыми, как были в Артёмовске. Об этом рассказал замкомандира отряда «Байкал» бригады имени святого Георгия с позывным Дон Рос. Его слова передаёт РИА Новости.