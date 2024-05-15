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В ДНР сообщили об окружении ВСУ в Часовом Яре

Силовики ДНР сообщили об окружении группировки ВСУ на востоке Часова Яра
15 мая 2024, 10:29
Фото: iStock/Anna_Anikina

Фото: iStock/Anna_Anikina

Группировка ВСУ оказалась в окружении на востоке Часова Яра в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.
Сообщается, что украинская группировка попала в оперативное окружение на востоке города. На этом участке ВСУ несут большие потери.

«Вся эта территория находится под полным огневым контролем», — подчеркнули силовики.


Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#всу
Украинская делегация на «Евровидении» получила штраф за футболку с политпринтом
15 мая 2024, 10:43

Фото: iStock/Zeferli

Делегация от Украины на «Евровидении-2024» получила штраф за футболку с политическим принтом, об этом сообщает RT.
По информации СМИ, певица Alyona Alyona явилась на конкурс в футболке с надписью «Свобода защитникам «Азовстали».

Позже артистка призналась, что знала о запрете на любые политические высказывания и демонстрацию подобной символики, а также о том, что она вместе со всей командой попадёт в кадр в этой футболке.

Alyona Alyona заявила, что сознательно пошла на нарушение правил конкурса.

Напомним, «Евровидение-2024» завершилось 11 мая в шведском городе Мальмё. Победу в конкурсе одержал швейцарский исполнитель Nemo с песней «The Code».

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#евровидение
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#украина
#конкурс
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МО РФ: средства ПВО сбили украинский беспилотник над Татарстаном
15 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник над Татарстаном. Об этом сообщили в Минобороны России.
Отмечается, что дрон был сбит около 7.30 мск. По словам очевидцев, беспилотник двигался в сторону Закамской промышленной зоны.

Населенный пункт, где был уничтожен беспилотный летательный аппарат, находится в двадцати пяти километрах от международного аэропорта Казани. Также небо было временно закрыто над Казанью и Нижнекамском.

Ранее сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и силы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили беспилотный летальный аппарат самолетного типа в Воронежской области.

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#россия
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#всу
#татарстан
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Президент Чехии выступил за прекращение боевых действий на Украине и старт переговоров
Пётр Павел усомнился в том, что Киеву удастся вернуть утраченные территории
15 мая 2024, 10:01

Фото: iStock/Jakub Laichter

Необходимо прекратить боевые действия и перейти к переговорам, с таким заявлением выступил президент Чехии Пётр Павле в интервью для Sky News.
По его словам, необходимо прекратить ведение боевых действий на территории Украины, а также начать переговоры о послевоенном устройстве.

Павел также выразил убеждение в том, что киевским властям не удастся вернуть утраченные территории в обозримом будущем.

«Мы должны быть реалистами», — заявил чешский лидер, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Украина потребовала от Соединённых Штатов Америки разрешение на нанесение ударов по территории РФ. Что ответил Вашингтон — читайте в материале «Радио 1».

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#чехия
#сво
#вс рф
#всу
#украина
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Украина потребовала от США разрешения атаковать Россию американским оружием
Politico: Украина требует от США разрешения на удары по России
15 мая 2024, 09:51

Фото: iStock/ValleraTo

Украина из-за продвижения российских войск в Харьковской области требует от США разрешения на нанесение ударов по территории России американским оружием. Об этом сообщает Politico со ссылкой на чиновников.
По мнению политиков Украины, только стратегия Вашингтона удерживала киевский режим от нанесения ударов по российским позициям. В администрации американского лидера Джо Байдена до сих пор не хотят давать Киеву разрешение на атаки.

Согласно информации источника, помощь Штатов предназначается для обороны, но никак не для наступательных операций на Россию. ​В свою очередь, это оказывает серьезное давление на ВСУ, поскольку с каждым днем положение украинской армии на фронте ухудшается.

Ранее глава Минобороны Британии Грант Шаппс признал, что Лондон предоставил Киеву разрешение на нанесение ударов по Крыму, так как считает полуостров частью Украины.

Напомним, глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической.

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#сша
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#удар
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Немецкий генерал назвал решение для Украины
Немецкий генерал Катер призвал искать сценарии выхода из украинского конфликта
15 мая 2024, 09:40

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Отставной немецкий генерал Роланд Катер призвал к закулисным поискам возможных сценариев выхода из конфликта на Украине. Об этом сообщает Die Welt.
По словам Катера, «Украина постепенно истекает кровью», так как у нее отсутствует необходимое число людей для создания резервов. Немецкий генерал подчеркнул, что украинские солдаты слишком устали и ослабли от напряженного конфликта.

Картер заключил, что моральный дух военнослужащих ВСУ упал, что говорит о печальном положении украинцев на линии боевого соприкосновения.

Ранее глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* заявил, что в Харьковской области ситуация на фронте приближается к критической. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#украина
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#солдаты
#лнр
#всу
#рф
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Министр обороны Швеции высказался об отправке войск на Украину
Министр обороны Швеции Йонсон исключил отправку войск страны на Украину
15 мая 2024, 09:21

Фото: iStock/mikdam

Министр обороны страны Пол Йонсон заявил, что отправка шведских войск на Украину в данный момент исключена. Об этом информирует Breaking Defence.
По словам Йонсона, Стокгольм все же оставляет возможность рассмотреть подобный запрос. Министр отметил, что если конкретное предложение появится, то Швеция сможет принять его на рассмотрение.

Ранее в МИД России сообщили, что шведские наёмники принимают участие в боевых действиях на стороне ​украинской ​армии. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон в феврале текущего года заявлял, что на Западе обсуждают возможность отправки войск на Украину. Он признал, что соглашение еще не достигнуто, однако, по мнению французского лидера, «ничего исключать нельзя».

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В ЛНР силы РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт ВСУ под Белогоровкой
15 мая 2024, 09:02

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военные ВС РФ уничтожили замаскированный наблюдательный пункт украинской армии под Белогоровкой в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что с данного пункта корректировался артиллерийский огонь. По словам Марочко, в результате атаки противник потерял троих солдат, а также средства связи и наблюдения.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что бойцы ВС РФ ударили по заводу и военному аэродрому в Умани Черкасской области Украины.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#солдат
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ВСУ перебрасывают западную технику под Харьков
Рогов: ВСУ перебрасывают танки Leopard на Харьковское направление
15 мая 2024, 08:55

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Украинские войска начали переброску западных боевых машин на Харьковское направление, об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов в интервью для РИА Новости.
«Сейчас враг перебрасывает подразделения нескольких бригад на харьковское направление вместе с немецкими танками Leopard -1 и Leopard-2, а также шведскими боевыми машинами CV 90. Они пытаются спасти ситуацию и перебрасывают туда все, что могут наскрести и найти», — рассказал Рогов.

По его словам, на Харьковское направление также перебрасывают личный состав Вооружённых сил Украины. По его словам, в регионе уже замечены боевики как минимум четырёх украинских подразделений.

При этом Рогов подчеркнул, что главное сражение на этом направлении ещё впереди, и рассчитывать на «лёгкую прогулку» украинской армии точно не стоит.

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#вс рф
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Пермский СК усомнился в принадлежности подразделения в ДНР к силам РФ
«Ъ»: пермский СК усомнился в принадлежности подразделения в ДНР к силам России
15 мая 2024, 08:49

Фото: iStock/Thx4Stock

СК Пермского края потребовал от МВД ДНР справку, что их подразделения относятся к МО РФ или Росгвардии. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Сообщается, что бывшего замначальника исправительной колонии № 37, Андрея Шварева, арестовали в Донецке. Его обвинили в получении взяток. Первое уголовное дело на него завели в 2023 году по статье о превышении полномочий. После этого он поехал в Донецк и заключил там контракт с оперативно-боевым тактическим формированием «Каскад».

По данным издания, нового руководителя колонии Илью Асламова арестовали по подозрению в получении крупной взятки. Дело о получении двух взяток, в числе которых одна — в крупном размере, завели и против Шварева. Их соединили в одно производство с делом о превышении полномочий. Шварева задержали в Донбассе. Его перевезли в Пермь и арестовали.

Отмечается, что закон предписывает приостанавливать уголовные дела против контрактников во время мобилизации, но Следственный комитет Пермского края потребовал от МВД ДНР справку, что их подразделения относятся к Росгвардии или МО РФ. По данным следствия, документов представлено не было.

На судебном заседании Шварев заверил о свой готовности заключить контракт с МО РФ.

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