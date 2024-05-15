В ДНР сообщили об окружении ВСУ в Часовом Яре

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Группировка ВСУ оказалась в окружении на востоке Часова Яра в ДНР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах ДНР.
Сообщается, что украинская группировка попала в оперативное окружение на востоке города. На этом участке ВСУ несут большие потери.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Вся эта территория находится под полным огневым контролем», — подчеркнули силовики.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Раскрыт план ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова