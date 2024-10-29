Российский сапёр потерял ногу и вернулся на СВО инструктором

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Российский боец сапёрного подразделения с позывным Пепел получил тяжёлое ранение и остался без ноги. Через четыре месяца он вернулся в зону спецоперации, чтобы делиться боевым опытом в качестве инструктора штурмовых сапёров.
В разговоре с РИА Новости солдат рассказал, что выполнял боевые задачи на Кременском и Часовоярском направлении. При оказании помощи пострадавшему он сам подорвался на мине и получил множественные ранения. Пришлось ампутировать ногу. В связи с тяжёлым ранением его полностью освободили от воинской обязанности и уволили из рядов Вооружённых сил РФ.
По словам бойца, на восстановление, реабилитацию и адаптацию к протезу у него ушло четыре месяца. После этого он вернулся в качестве инструктора в отдельный инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса, который действует в составе «Южной» войсковой группировки.
В ходе боевых действий Пепел был награждён орденом Мужества, медалями Жукова, «За Отвагу» и другими знаками отличия.
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По словам бойца, на восстановление, реабилитацию и адаптацию к протезу у него ушло четыре месяца. После этого он вернулся в качестве инструктора в отдельный инженерно-саперный батальон имени Карбышева добровольческого корпуса, который действует в составе «Южной» войсковой группировки.
«Прекрасно двигаюсь и ничуть не уступаю обычным людям», — заявил мужественный сапёр.
В ходе боевых действий Пепел был награждён орденом Мужества, медалями Жукова, «За Отвагу» и другими знаками отличия.
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Александр Бойцов