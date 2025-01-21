Российский серийный убийца вышел из тюрьмы и уехал воевать за ВСУ

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Российский серийный убийца Владимир Криштоп, приговорённый к смертной казни, освободился из колонии и отправился воевать за ВСУ, пишет Shot.
По данным издания, Криштоп совершал преступления в Ростовской области в 1995 году. Он подкарауливал своих жертв, насиловал и убивал. Однако полиции удалось довольно быстро его поймать. Следствие смогло доказать убийство двух женщин. Тогда его приговорили к расстрелу, однако после введения моратория на смертную казнь наказание заменили на максимальный срок – 25 лет.
В 2020 году, отсидев весь срок, Криштоп вышел из тюрьмы и сразу уехал в Киев. Сам он родом из Донецка. Он долго не мог найти работу и устроился разнорабочим в церковь.
После начала СВО его как бывшего заключённого мобилизовали в ВСУ и отправили на передовую.
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В 2020 году, отсидев весь срок, Криштоп вышел из тюрьмы и сразу уехал в Киев. Сам он родом из Донецка. Он долго не мог найти работу и устроился разнорабочим в церковь.
После начала СВО его как бывшего заключённого мобилизовали в ВСУ и отправили на передовую.
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Элина Позднякова