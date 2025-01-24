В Минобороны показали кадры подбитого танка «Абрамс» в Курской области

Видео: Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало видео, на котором видно подбитый в Курской области танк «Абрамс» американского производства, который украинские боевики использовали для вторжения в российские приграничье.
"На кадрах – американский танк "Абрамс", выведенный из строя прямым попаданием барражирующего боеприпаса "Ланцет" в районе деревни Викторовка Курской области», — говорится в Telegram-канале ведомства.
По последним данным Минобороны РФ, с начала вторжения в Курскую область противник потерял более 54460 военнослужащих, и лишился 318 танков, а также других видов вооружения, в том числе западного производства.
На сегодняшний день операция по уничтожению формирований ВСУ в российском приграничье продолжается.
Читайте также:
Минобороны: Российские войска освободили населённый пункт Тимофеевка в ДНР
Стали известны причины насильственной мобилизации на Украине
Окруженным в Великой Новоселке боевикам ВСУ предложили сдаться
Элина Позднякова