Российский снайпер сбил ударный FPV-дрон из винтовки ВСС «Винторез»

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Снайпер из арктического соединения группировки войск «Днепр» сбил ударный FPV-дрон Вооруженных сил Украины, направлявшийся в сторону российских сил на Херсонском направлении. Он использовал снайперскую винтовку ВСС «Винторез».
Об этом рассказали в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотник был уничтожен точным выстрелом в воздухе и не успел нанести никакого вреда российским бойцам, технике и укреплениям. Снайперская пара, закончив стрельбу, вернулась на позиции.
В силу особенностей рельефа и сложившейся обстановки на побережье Днепра одной из важнейших задач снайперов стало противодействие украинским FPV-дронам. Как правило, арктические снайперы работают ночью, используя специальные анти-тепловизионные плащи, которые делают их невидимыми для тепловизоров.
Стрелки арктической бригады адаптировались к климатическим условиям южного региона. В более тёплом климате меняются баллистические характеристики, скорость полёта пули и другие факторы, которые снайпер обязательно должен учитывать.
ВСС — винтовка снайперская специальная — бесшумная снайперская винтовка, разработанная для подразделений специального назначения. Название «Винторез» осталось в обиходе после его использования в конструкторской документации.
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В силу особенностей рельефа и сложившейся обстановки на побережье Днепра одной из важнейших задач снайперов стало противодействие украинским FPV-дронам. Как правило, арктические снайперы работают ночью, используя специальные анти-тепловизионные плащи, которые делают их невидимыми для тепловизоров.
Стрелки арктической бригады адаптировались к климатическим условиям южного региона. В более тёплом климате меняются баллистические характеристики, скорость полёта пули и другие факторы, которые снайпер обязательно должен учитывать.
ВСС — винтовка снайперская специальная — бесшумная снайперская винтовка, разработанная для подразделений специального назначения. Название «Винторез» осталось в обиходе после его использования в конструкторской документации.
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Александр Бойцов