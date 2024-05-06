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Российский снайпер уничтожил украинского бойца в каске с символикой СС, передает информационное агентство ТАСС.
«Ликвидировали украинского военного, который ходил в каске времен войны, на которой были нарисованы руны СС», — рассказал он.
Снайпер добавил, что забрал шлем убитого солдата в качестве доказательства.
Ранее группа депутатов бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) заявила, что распространение националистических идей на Украине, в том числе прославление украинского националиста Степана Бандеры, угрожает демократии в стране. По мнению политиков, «украинский национализм ставит под угрозу украинскую демократию и по сей день».
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Александр Климов