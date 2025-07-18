Путин изменил регламент проверки отказавшихся от гражданства Украины
Президент России Владимир Путин утвердил изменения в регламент действий госорганов при выявлении фактов использования украинского паспорта гражданами РФ, отказавшимися от гражданства Украины. С соответствующим указом ознакомилось агентство ТАСС.
Новые правила касаются лиц, которые ранее имели двойное гражданство РФ и Украины. С 2023 года они получили право подачи заявления о нежелании состоять в украинском гражданстве. После завершения процедуры они считаются в России людьми, которые больше не имеют украинское гражданство.
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Уточняется, что при подтверждении в МВД нарушения обязательств (использование украинских документов кроме процедуры прекращения гражданства) заявление аннулируется. Повторная подача будет невозможна в течение 10 лет.
Скорректирован порядок проведения проверок МВД и расширен круг должностных лиц, уполномоченных инициировать и согласовывать такие проверки. Так, например, решение провести их на региональном уровне теперь могут принимать не только руководители территориальных органов МВД, но и их заместители.