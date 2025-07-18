Путин изменил регламент проверки отказавшихся от гражданства Украины

18 июля 2025, 06:53

Фото: iStock/macky_ch

Президент России Владимир Путин утвердил изменения в регламент действий госорганов при выявлении фактов использования украинского паспорта гражданами РФ, отказавшимися от гражданства Украины. С соответствующим указом ознакомилось агентство ТАСС.





Новые правила касаются лиц, которые ранее имели двойное гражданство РФ и Украины. С 2023 года они получили право подачи заявления о нежелании состоять в украинском гражданстве. После завершения процедуры они считаются в России людьми, которые больше не имеют украинское гражданство.



