Российский солдат «Хитман» остановил головой дрон ВСУ и спас сослуживцев

Фото: iStock/zim286
Российский солдат с позывным «Хитман» остановил собственной головой беспилотник ВСУ, чем спас сослуживцев. Этим поделился заместитель командира мотострелкового батальона с позывным «Крестик» с RT.
«Хитман» встал в проходе и заслонил собой товарищей. Удар пришёлся в голову. В госпитале врачи буквально собирали его голову, зрение частично удалось сохранить», — рассказал военный изданию.«Крестик» поделился, что подвиг «Хитмана» случился в ходе боев за Авдеевку в 2024 году. Тогда раненые солдаты спускались в подвал, но их выследили ВСУ и направили в сторону бойцов дрон-камикадзе. Беспилотник полетел ко входу в здание, где его и остановил головой «Хитман».
Эвакуация бойца состоялась спустя несколько дней после ранения. Командир отметил, что все это время солдат не унывал, постоянно шутил и подбадривал товарищей. Врачам буквально по кускам пришлось собирать голову «Хитмана».
Читайте также:
В Киеве прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Запорожье при атаке ВСУ пострадали волонтеры из Ставропольского края
ВС РФ уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово
Иван Мусатов