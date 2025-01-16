В Запорожье при атаке ВСУ пострадали волонтеры из Ставропольского края

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Волонтеры из Ставропольского края получили ранения при атаке беспилотников ВСУ на Запорожье. Об этом рассказал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«Пострадавшие от атаки вражеских дронов волонтеры из Ставропольского края, которые везли гуманитарный груз для детей Васильевского округа, госпитализированы в мелитопольскую больницу», — написал глава региона в своем telegram-канале.
Как отметил Балицкий, молодые люди получили множественные осколочные ранения в области головы и груди. У пострадавших наблюдается стабильно тяжелое состояние. По словам губернатора, волонтерам оказывается вся необходимая помощь, а ситуация находится под личным контролем Балицкого. Молодые люди доставляли гуманитарный груз детям Васильевского округа.
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