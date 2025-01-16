ВС РФ уничтожили мост снабжения ВСУ западнее Курахово

Видео: Минобороны РФ (mil.ru)
Самолёты ВКС России ударами авиабомб ФАБ-500 уничтожили мост около Константинополя западнее ранее освобождённого города Курахово в ДНР, по котому велось снабжение ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что железобетонная переправа была уничтожена трёмя фугасными авиабомбами, оснащёнными универсальными модулями планирования и коррекции. По этому мосту украинские войска подвозили боеприпасы и личный состав для ротаций подразделений на данном направлении.
Ранее сообщалось, что за минувшие сутки ВС РФ освободили свыше 13 квадратных километров территории в районе Курахово.
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Анастасия Чинкова