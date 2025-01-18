МЧС: пожар в Курской области унес жизни двух маленьких детей

В Курской области произошла трагедия: пожар в жилом доме унес жизни двух маленьких детей. Как сообщили в СУ СК России по региону, возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств инцидента. Кадры с места тушения пожара выложили в Telegram-канале МЧС России.