МЧС: пожар в Курской области унес жизни двух маленьких детей

Видео: telegram-канал МЧС России
В Курской области произошла трагедия: пожар в жилом доме унес жизни двух маленьких детей. Как сообщили в СУ СК России по региону, возбуждено уголовное дело для выяснения обстоятельств инцидента. Кадры с места тушения пожара выложили в Telegram-канале МЧС России.
Среди погибших – мальчики в возрасте одного года и трех лет. Их тела были найдены спасателями во время тушения огня. На место происшествия выехали 12 специалистов и использовались четыре единицы техники, уточнили в МЧС России.
Причины возгорания пока не установлены, следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что на Москве-реке опрокинулся катер со спасателями. Сотрудники пострадали. Изначально очевидцы ошибочно предположили, что катер принадлежал полиции, но позже было установлено, что он является собственностью спасательного подразделения.
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Причины возгорания пока не установлены, следственные действия продолжаются.
Ранее сообщалось, что на Москве-реке опрокинулся катер со спасателями. Сотрудники пострадали. Изначально очевидцы ошибочно предположили, что катер принадлежал полиции, но позже было установлено, что он является собственностью спасательного подразделения.
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Мария Моисеева