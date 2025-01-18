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Российские военные обнаружили тела мирных жителей со следами жестоких преступлений в селе Русское Поречное Суджанского района Курской области, освобожденном от сил ВСУ. В подвалах жилых домов были найдены трупы стариков со связанными руками, многочисленными травмами и следами пыток. Об этом передает telegram-канал Readovka, показывая жестокие кадры с жертвами.
На некоторых умерших виднелись синяки и пулевые ранения. По данным военных, многие из убитых могли умереть от голода и жажды. Судя по всему, солдаты ВСУ сначала натягивали пожилым людям на голову шапки, затем калечили ноги и оставляли умирать, истекая кровью.
«Российская газета» уточняет, что солдаты 352-го мотострелкового полка ВС ПФ, проводившие зачистку территории, наткнулись на следующие сцены: у одного из погибших были прострелены ноги, другое тело, лежащее у входа в подвал, оказалось разорвано на части. Возможно, взрывом гранаты.
Судя по обстановке, трагедия произошла несколько месяцев назад, когда село находилось под контролем ВСУ. Киевская пропаганда тем временем скрывала эти зверства, утверждая, что украинские военные «ведут себя как люди». Однако обнаруженные тела стариков опровергают эти заявления, свидетельствуя о зверствах в отношении жителей.
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«Российская газета» уточняет, что солдаты 352-го мотострелкового полка ВС ПФ, проводившие зачистку территории, наткнулись на следующие сцены: у одного из погибших были прострелены ноги, другое тело, лежащее у входа в подвал, оказалось разорвано на части. Возможно, взрывом гранаты.
Судя по обстановке, трагедия произошла несколько месяцев назад, когда село находилось под контролем ВСУ. Киевская пропаганда тем временем скрывала эти зверства, утверждая, что украинские военные «ведут себя как люди». Однако обнаруженные тела стариков опровергают эти заявления, свидетельствуя о зверствах в отношении жителей.
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Мария Моисеева