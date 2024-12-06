«Страна.ua»: в Кривом Роге прозвучали взрывы при воздушной тревоге

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Взрывы при воздушной тревоге прозвучали в украинском Кривом Роге, передают журналисты издания «Страна.ua». Уточняется, что сигнал тревоги сейчас звучит под Днепропетровском.
«О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики», — гласит публикация.Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ впервые атаковали Керченский мост новейшими польскими морскими дронами «Гавия». Как уточнил Telegram-канал Mash, беспилотники были ликвидированы с вертолетов российскими войсками.
У противника имелось несколько типов летательных аппаратов: быстрые разведывательные, ударные, а также дроны-прикрытия, оснащенные тепловизорами и пулеметами.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.
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Никита Кротов