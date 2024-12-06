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«Страна.ua»: в Кривом Роге прозвучали взрывы при воздушной тревоге

Фото: istockphoto/RamonCast

Фото: istockphoto/RamonCast

Взрывы при воздушной тревоге прозвучали в украинском Кривом Роге, передают журналисты издания «Страна.ua». Уточняется, что сигнал тревоги сейчас звучит под Днепропетровском.
«О взрывах в Кривом Роге сообщают местные паблики», — гласит публикация.
Перед этим сообщалось, что боевики ВСУ впервые атаковали Керченский мост новейшими польскими морскими дронами «Гавия». Как уточнил Telegram-канал Mash, беспилотники были ликвидированы с вертолетов российскими войсками.



У противника имелось несколько типов летательных аппаратов: быстрые разведывательные, ударные, а также дроны-прикрытия, оснащенные тепловизорами и пулеметами.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года по приказу верховного главнокомандующего Владимира Путина.

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Дом для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ в Кубинке построят в 2027 году
06 декабря 2024, 18:34

Андрей Воробьёв (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

В Кубинке прошла церемония закладки первого камня многоквартирного дома для военнослужащих 45-й бригады спецназа ВДВ.
В ней приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров, президент – председатель правления Сбербанка Герман Греф, заместитель командующего ВДВ Анатолий Концевой, командир 45-й бригады Вадим Паньков и семьи бойцов.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Строительство дома планируют завершить в 2027 году. Он будет состоять из двух секций, по 12 этажей каждая. Новоселье смогут отметить более 330 семей военнослужащих легендарного воинского подразделения, которое сегодня выполняет задачи в зоне СВО.
«Это особое воинское соединение несколько десятилетий проявляет лучшие профессиональные качества по защите нашей Родины. В Московской области много доблестных подразделений. Мы стараемся всегда быть рядом и с офицерами, и с личным составом, и, конечно же, с жителями городов, где они дислоцируются. В скором времени здесь появится современное жильё и всё, что нужно для комфортной жизни детей, семей тех, кто служит в этом славном городе. Спасибо командирам, которые всегда проявляют заботу о семьях наших защитников», – сказал Воробьёв.

Юнус-Бек Евкуров (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Московская область всесторонне поддерживает 45-й бригаду. Бойцам помогают с техникой, тактическим снаряжением, средствами связи и всем, что необходимо в зоне боевых действий. Не забывают и о семьях десантников. В Кубинке построен современный детский сад, проведён капитальный ремонт в школе, обновлён культурно-досуговый центр, ведется благоустройство. Первый камень в строительство дома заложили в год 30-летия основания бригады.
«Выражаю большую благодарность от имени министра обороны и ребят, которые сегодня достойно выполняют боевые задачи. Строительство этого дома – большой мотиватор для военнослужащих. Они знают: где бы они не выполняли задачи, государство всегда найдёт возможность сделать всё, чтобы тыл был прикрыт», – отметил Евкуров.
Герман Греф (Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО)

Многоквартирный дом будет строиться при участии Сбера.
«Те, кто прошёл школу армии, школу спецназа, знают, что такое защищать Родину. За спинами этих ребят мы чувствуем себя уверенно. Есть хорошая поговорка «Мой дом – моя крепость». Эти ребята – крепость нашей страны. И для нас большая честь – построить крепость для них и их семей, чтобы у них в тылу было всё в порядке», – сказал Греф.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Банк активно поддерживает военнослужащих. Так, в этом году вместе с госфондом «Защитники Отечества» он запустил образовательную программу по развитию цифровых навыков, повышению финансовой грамотности, информационной безопасности для ветеранов спецоперации и их семей.

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Украина впервые атаковала Крымский мост дронами «Гавия»
06 декабря 2024, 18:21

Фото: iStock/gutaper

Вооружённые силы Украины (ВСУ) впервые атаковали Крымский мост новейшими польскими морскими беспилотниками «Гавия».
Как сообщает Telegram-канал Mash, российские военные уничтожили дроны с вертолётов и высокоскоростных катеров «Раптор».

ВСУ использовали сразу несколько типов беспилотников: быстрые разведчики, дроны прикрытия с пулемётами и тепловизорами, а также ударные — те, которые оснащены боевой частью. Также украинская сторона использовала для атаки безэкипажные катера Magura-V5 и Sea Baby. Крымский мост должны были поразить не менее 10 единиц.

БЭК «Гавия» разработала компания Enamor по лицензии американской фирмы Teledyne Technologies. Беспилотники почти сразу стали поставлять Украине после испытания в Гдыне 18 ноября.

По данным Минобороны РФ, 6 декабря были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ в Чёрном море. Как писал Telegram-канал SHOT, все катера были запущены из Одессы.

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#военные
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#дроны
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В МИД Белоруссии оценили просьбу Лукашенко к Путину о размещении «Орешника»
Глава МИД Белоруссии Рыженков: слова Лукашенко об «Орешнике» — не шутка
06 декабря 2024, 17:54

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Просьба белорусского лидера Александра Лукашенко к своему российскому коллеге Владимиру Путину разместить ракетную систему «Орешник» на территории республики, — не шутка. Такое мнение выразил глава МИД Беларуси Максим Рыженков. Он подчеркнул, что все слова президента РБ следует воспринимать всерьез.
«Я не думаю, что это шутка. Вообще, все слова президента надо воспринимать очень серьезно, даже если они в такой манере говорятся», — пояснил руководитель внешнеполитического ведомства Беларуси.
Ранее стало известно, что Лукашенко обратился к Путину с просьбой о размещении системы «Орешник», а также других на территории своей страны. Кроме того, главы государств подписали договор об обеспечении взаимной безопасности стран-союзников.

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#владимир путин
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«С Богом в душе»: боец СВО выжил при обстреле с иконами у сердца
Участник СВО выжил при обстреле с иконами у сердца
06 декабря 2024, 17:17

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Боец спецоперации выжил при обстреле, держа в бронежилете иконы, проинформировало сообщество «Подслушано Сегежа» в соцсети «ВКонтакте», опубликовав историю бойца.
Военный следовал примеру предков во времена Великой Отечественной войны, беря иконы с собой.

«Вот и я, уходя на СВО с Богом в душе и с просьбой о защите, иконки взял в храме», — рассказал военнослужащий.
Как-то раз он оказался под вражеским огнем, мужчину зацепило осколками, однако его вытащили с поля боя, отправив к медикам. Позже стало известно, что осколки застряли именно в иконах, не повредив при этом органы.

Ранее сообщалось о последствиях ночной атаки дрона по Воронежу.

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Лукашенко попросил Путина о размещении «Орешника» в Белоруссии и других систем
06 декабря 2024, 17:17

Слева направо: Владимир Путин и Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попросил своего российского коллегу Владимира Путина разместить ракетную систему «Орешник» и другие на территории республики.
Перед этим главы государств подписали договор о взаимной безопасности. Документ обязывает страны взаимно оборонять друг друга, а также защищать независимость и конституционный строй. Кроме того, речь также идет об обеспечении территориальной целостности и неприкосновенности земель и внешней границы союзников.

По словам президента России, для решения таких задач могут быть использованы все средства и силы, с учетом тактических ядерных вооружений РФ на белорусской территории.

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В Германии просят разрешить поставку ракет Taurus
В Германии СвДП призывает Бундестаг разрешить поставку Украине ракет Taurus
06 декабря 2024, 16:51

Фото: РИА Новости/Мария Диментова

Свободная демократическая партия Германии (СвДП) внесла на рассмотрение правительству резолюцию, в которой говорится о необходимости поставлять украинской стороне дальнобойные крылатые ракеты Taurus.
Из документа также следует, что после того, как Украина получит Taurus, она сможет наносить удары по военным объектам, таким как склады боеприпасов, маршруты снабжения и командные пункты, расположенные далеко за линией фронта. Кроме того, быстрая поставка дополнительных систем вооружения и боеприпасов, как говорится в резолюции, должна стать главным приоритетом правительства ФРГ.

Ранее стало известно, что ВСУ больше не били американскими ракетами ATACMS по территории РФ после звонка начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова председателю Комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну.

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#всу
#вооружения
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В США сообщили о крахе в зоне СВО
Политолог Доктороу назвал крах ВСУ вопросом ближайших недель
06 декабря 2024, 16:24

Фото: iStock/Tomas Ragina

Вероятность скорого краха украинской армии не подлежит сомнению, вопрос лишь в сроках. Об этом сообщил американский политолог Гилберт Доктороу в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
По словам эксперта, крах ВСУ может случиться в ближайшие недели, еще до того, как Дональд Трамп станет президентом Соединенных Штатов, хотя некоторые политолони уже ведут счет на дни.

Доктороу ​отметил, что не представляет, как украинцы смогут выстоять в этом конфликте.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В Раде назвали число украинских мужчин, которые сбежали из страны
Нардеп Скороход: Украину нелегально покинули минимум 1,2 млн мужчин
06 декабря 2024, 16:00

Фото: iStock/frantic00

Из Украины нелегально выехали минимум 1,2 млн мужчин. Об этом сообщила нардеп Анна Скороход, ее слова приводит украинское издание «Страна».
«У нас огромное количество людей за рубежом. До проведения выборов они вряд ли вернутся. У нас 1,2 млн мужчин нелегально выехали. Это сколько мы понимаем», — заявила Скороход.

Уточняется, что это только официальная цифра, которая в реальности может быть намного больше.

По словам Скороход, покинувших Украину граждан необходимо посчитать, выяснить, в каких странах и регионах они живут. Украинский депутат добавила, что беженцами будет заниматься недавно созданное Министерство единства, которое должно будет считать голоса украинцев, находящихся за рубежом, на будущих выборах.

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Названы последствия ночного удара дрона по столице российского региона
Мэр Воронежа: в результате атаки на город беспилотника повреждена машина
06 декабря 2024, 15:50

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Автомобиль пострадал в результате ночного удара дрона по Воронежу. Об этом сообщил градоначальник Сергей Петрин в Telegram-канале. Чиновник уточнил, что припаркованную машину зацепили обломки беспилотника. На месте происшествия работают оперативные службы.
«Всего дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригородах Воронежа и районах области минувшей ночью было обнаружено и уничтожено более десяти украинских БПЛА», — добавил глава региона Александр Гусев.

Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года. Противник регулярно наносит удары по приграничным территориям РФ. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех своих целей.

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