В подконтрольном Украиной Могилеве-Подольском взрывы

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В подконтрольном Украиной Могилеве-Подольском Винницкой области прозвучали взрывы. Об этом сообщает ТСН.
«Могилёв-Подольский... взрывы» — передает telegram-канал.
Подробностей происшествия на данный момент нет. Сообщается, что сейчас на ряде территорий Украины объявлена воздушная тревога. В частности это касается Житомирской, Хмельницкой, Черновицкой, Киевской, Сумской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской, Одесской и Черкасской областях.
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