Российский студент проходит по делу о теракте после устройства на работу

15 мая 2026, 12:17

В ЛНР студенты пойдут под суд по делу о поджоге ж/д оборудования

В Луганской Народной Республике перед судом предстанут студенты, обвиняемые в поджоге железнодорожного оборудования. Фигурантам дела инкриминируются статьи 205 («Террористический акт») и 205.1 («Вовлечение в террористическую деятельность») УК РФ, сообщили «Ленте.ру» в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.





По версии следствия, 18-летний учащийся колледжа разместил в одном из мессенджеров объявление о поиске подработки. Неизвестный предложил ему за денежное вознаграждение совершить теракт, и молодой человек согласился. Для реализации замысла он попытался привлечь несовершеннолетних приятелей, пообещав поделиться деньгами. Четверо отказались, однако его однокурсник дал согласие.



В апреле 2025 года на перегоне между станциями «Красная Могила» и «Должанская» в Свердловске обвиняемые подожгли релейный шкаф. В результате произошел сбой в работе сигнализации, обеспечивающей безопасное движение поездов. После содеянного злоумышленники скрылись.



Следствие собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.



