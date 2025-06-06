Российский священник рассказал о бойцах ВСУ, тушивших бычки о святыни в Курской области

06 июня 2025, 12:07

Священник РПЦ Зинченко: ВСУ оскверняли святыни в Курской области

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Украинские военные оскверняли святыни в Курской области. Об этом сообщил фронтовой священник Александр Зинченко в беседе с РИА Новости.