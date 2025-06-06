Российский священник рассказал о бойцах ВСУ, тушивших бычки о святыни в Курской области
Украинские военные оскверняли святыни в Курской области. Об этом сообщил фронтовой священник Александр Зинченко в беседе с РИА Новости.
Проиерей рассказал, что в одном из храмов, который служил пунктом временной дислокации ВСУ в ходе оккупации российских территорий, была обнаружена осквернённая дарохранительница. Это специальный сосуд в форме храма или часовни, в котором хранятся Святые Дары – Тело и Кровь Христовы, используемые во время причащения. В этом сосуде были сброшенный с сигарет пепел и сами окурки.
Также в храме в Суджанском районе был обнаружен простреленный иконостас и сломанное распятие. Там же нашли повреждённую икону Божией Матери, которую, по приданию, рассекли надвое во время набегов татар на курские земли. Тогда священник сложил две её части рядом и они срослись.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что ВСУ во время нахождения в регионе уничтожили 48 храмов и памятников архитектуры. По его словам, они делали это умышленно.
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