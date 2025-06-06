Алаудинов рассказал о новой стратегии в зоне специальной военной операции
Алаудинов: ВС России отказались от штурма крупных городов
Вооруженные силы России приняли решение отказаться от штурма крупных городов в рамках специальной военной операции (СВО) с целью минимизации потерь среди личного состава. Об этом сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
По словам Алаудинова, текущая ситуация, а также новые формы и методы ведения боевых действий требуют пересмотра подходов к военным операциям.
«Нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов», — отметил он, подчеркивая важность адаптации к изменяющимся условиям на фронте.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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