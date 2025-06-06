Алаудинов рассказал о новой стратегии в зоне специальной военной операции

06 июня 2025, 07:41

Алаудинов: ВС России отказались от штурма крупных городов

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Вооруженные силы России приняли решение отказаться от штурма крупных городов в рамках специальной военной операции (СВО) с целью минимизации потерь среди личного состава. Об этом сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.





По словам Алаудинова, текущая ситуация, а также новые формы и методы ведения боевых действий требуют пересмотра подходов к военным операциям.





«Нам не нужно заходить во все крупные города и терять огромное количество бойцов», — отметил он, подчеркивая важность адаптации к изменяющимся условиям на фронте.