Российский танкист рассказал о результативности Т-80

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Российские танки Т-80, используемые в рамках специальной военной операции, демонстрируют высокую эффективность в борьбе с западной бронетехникой. Офицер с позывным Белый в интервью «АиФ» поделился своими впечатлениями об этой машине.
«Т-80 — надежный и хороший танк. Он успешно уничтожает натовскую технику. В нашем батальоне было несколько случаев, когда мы поражали американский "Брэдли" и немецкую БМП с помощью Т-80. Также мы активно применяем станции радиоэлектронной борьбы против дронов-камикадзе», — рассказал Белый.Кроме систем радиоэлектронной борьбы, танки Т-80 оснащаются решетчатыми экранами для защиты от дронов-камикадзе.
Отличительной особенностью Т-80 является единая газотурбинная силовая установка. Модернизированные версии Т-80БВМ дополнительно оснащены динамической защитой «Реликт», современным прицелом наводчика «Сосна-У» и улучшенным двигателем.
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Артем Кузьмин