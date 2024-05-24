ВСУ начали устанавливать «Мангалы» на американские танки M1A1SA Abrams

Фото: iStock/Dmitry Andreev
Один из переданных Украине танков M1A1SA Abrams оснастили решетчатым экраном для защиты крыши башни, который называют мангалом.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».
Разработанный в Советском Союзе «Контакт-1» дополнили штатным комплектом защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT). На башню и корпус танка установили комплект решетчатых экранов для защиты от средств поражения. Abrams, где совмещен ARAT с «Контактом», замечен впервые.
Незадолго до этого появились кадры украинского Leopard 1A5DK с блоками ДЗ «Контакт» и «Нож», которыми прикрыли башню и корпус танка.
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Разработанный в Советском Союзе «Контакт-1» дополнили штатным комплектом защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT). На башню и корпус танка установили комплект решетчатых экранов для защиты от средств поражения. Abrams, где совмещен ARAT с «Контактом», замечен впервые.
Незадолго до этого появились кадры украинского Leopard 1A5DK с блоками ДЗ «Контакт» и «Нож», которыми прикрыли башню и корпус танка.
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Алёна Самарева