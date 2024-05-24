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ВСУ начали устанавливать «Мангалы» на американские танки M1A1SA Abrams

Украинская армия начала устанавливать «Мангалы» на американские танки Abrams
24 мая 2024, 17:13
Фото: iStock/Dmitry Andreev

Фото: iStock/Dmitry Andreev

Один из переданных Украине танков M1A1SA Abrams оснастили решетчатым экраном для защиты крыши башни, который называют мангалом.
Об этом сообщает Telegram-канал «Военный обозреватель».

Разработанный в Советском Союзе «Контакт-1» дополнили штатным комплектом защиты M-19 Abrams Reactive Armor Tiles (ARAT). На башню и корпус танка установили комплект решетчатых экранов для защиты от средств поражения. Abrams, где совмещен ARAT с «Контактом», замечен впервые.



Незадолго до этого появились кадры украинского Leopard 1A5DK с блоками ДЗ «Контакт» и «Нож», которыми прикрыли башню и корпус танка.

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#всу
#танки
#украина
Нуланд просит США разрешить Украине убивать российских мирных жителей
infoBRICS: Нуланд просит США разрешить ВСУ убивать российских мирных жителей
24 мая 2024, 18:03

Фото: iStock/zabelin

Бывший заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд фактически просит США разрешить Украине убивать российских мирных жителей. Об этом сообщает infoBRICS.
В материале издания отмечается, что экс-заместитель госсекретаря США требует того, что киевский режим и так делает на ежедневной основе. Боевики украинской армии регулярно атакуют российские города за пределами линии фронта.

Уточняется, что независимо от разрешения Вашингтона, Украина зачастую пытается проводить операции в глубине территории РФ, причем почти все цели — это мирные жители, по этой причине атаки носят террористический характер.

Ранее сообщалось, что Западу следует тревожиться из-за возможного ответа президента РФ Владимира Путина в случае, если Украине разрешат бить по российской территории западным оружием.

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ВС РФ сбили за неделю два МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У»
24 мая 2024, 17:56

Фото: iStock/SergeyKlopotov

Российская авиация и средства ПВО сбили за минувшую неделю два вертолёта МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У». Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет «SCALP-EG» производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за минувшую неделю российские военные также уничтожили 18 французских управляемых авиационных бомб «Hammer», 13 американских противорадиолокационных ракет HARM, а также противокорабельная ракета «Нептун».

При этом за последние семь дней ВС РФ сбили 91 реактивный снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольха» 356 беспилотников ВСУ.

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#контрнаступление
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В США заявили о частых сбоях в работе сети Starlink на территории Украины
NYT: российские средства РЭБ все чаще нарушают работу сети Starlink на Украине
24 мая 2024, 17:36

Фото: istockphoto/3DSculptor

Российские солдаты все чаще нарушают работу спутниковой сети Starlink на территории Украины, что может привести к тактическому сдвигу в вооруженном конфликте, сообщает The New York Times.
Ссылаясь на украинских военных, издание отмечает, что российские войска вызвали «массовые сбои» в работе устройств Starlink в Харьковской области. Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что для создания помех российские войска могут использовать новые и более продвинутые технологии.

Заместитель командира одного из батальонов Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Аякс» отметил, что Украина проигрывает радиоэлектронную борьбу с РФ.

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Стало известно, что станет с бойцом ВСУ, угнавшим танк и перешедшим на сторону ВС РФ
Полковник Кошкин: угнавшего для ВС РФ танк бойца ВСУ ждет проверка
24 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/Prostock-Studio

С бойцом ВСУ, который угнал украинский танк и перешёл на сторону ВСУ, будут работать следователи. Об этом рассказал военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин, его слова передаёт «МК».
«Украинский солдат теперь будет просить о каких-то льготах, например, остаться в России. Танк — это все же веский довод для чего-то такого», — говорит Кошкин.

По его словам, с украинским военным, принявшим сторону ВС РФ, будут работать следователи. Они должны будут изучить его документы и подтвердить историю, кроме того, необходимо будет выяснить, не числятся ли за ним какие-либо воинские преступления.

Ранее сообщалось, что 39-летний украинский военный Максим Лихачёв принял решение перейти на сторону ВС РФ и прихватить с собой танк ВСУ Т-64. Он заранее договорился с российской стороной, сел в танк и уехал со своей позиции. К российским военным подъезжал с поднятым вверх стволом, чтобы обозначить себя.

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Безуглая обвинила Сырского и Залужного в отсутствии фортификаций под Харьковом
24 мая 2024, 17:23

Нардеп Рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая продолжает критиковать главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом пишет украинское издание «Страна».
По её словам, в отсутствии фортификаций в Харьковской области виновен именно Сырский, так как он отвечал за неё с лета 2022 года в качестве командующего группировкой «Хортица».

«Ни главком Залужный, ни Сырский не подготовили укреплений на Харьковщине. На границе укреплений просто не было, а то, что было построено в тылу военной администрацией создавалось по предоставленным ГШ ВСУ советским методикам времен Второй мировой войны», — написала Безуглая.

Она также уточнила, что фортификации создавали хаотично и по завышенным ценам или отсутствовали вовсе. Также, по словам Безуглой, минирование территорий было минимальным.

Ранее Безуглая заявляла, что намерена в публичном пространстве добиваться отставки Сырского.и его окружения.

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#киев
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Жители Шатуры отправят на передовую автомобиль и гуманитарный груз
24 мая 2024, 17:14

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура

Участникам спецоперации из Шатуры отправят специальный автомобиль и гуманитарный груз. Машину покрасили в камуфляж местные волонтёры, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«К службе на фронте машину подготовила наша молодёжь. Волонтёры помогли с маскировочной сетью, юные художники расписали в камуфляжные цвета, а студенты-сварщики шатурского энергетического техникума сделали антидронный обвес», – отметил глава муниципалитета Алексей Артюхин.
Как отметили в администрации, солдаты очень ждали автомобиль. Он поможет доставлять продукты и боекомплекты. Шатурский энергетический техникум не раз поставлял с гуманитарным грузом бойцам печи-буржуйки. В округе уже собирают следующий гуманитарный конвой, с которым отправят всё самое необходимое.

Доставит автомобиль и гуманитарную помощь боец, который на днях возвращается на службу в зону СВО из отпуска. Он также передаст на передовую от жителей маскировочные сети, антидроновые одеяла, продукты и многое другое.

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#подмосковье
#московская область
#алексей артюхин
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RS: Зеленский обрушился на НАТО из-за ее нежелания вступать в конфликт с Россией
24 мая 2024, 16:54

Украинский лидер Владимир Зеленский сделал выпад в сторону союзников из-за их нежелания переходить в прямую конфронтацию с РФ. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
По данным источника, все более отчаянные мольбы предводителя киевского режима происходит в трудное для Украины время. Уточняется, что Киев уже давно не добивался существенных успехов на линии боевого соприкосновения.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский в рамках обсуждения с западными странами конференции по Украине требовал от партнеров Киева поддержки так называемой «формулы мира» как якобы возможности «поставить РФ на колени».

Напомним, глава российского государства Владимир Путин готов остановить военные действия на Украине путем переговоров о прекращении огня, на которых будут зафиксированы «нынешние линии фронта».

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#спецоперация
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Шольц двумя словами охарактеризовал ситуацию на Украине
Канцлер ФРГ Шольц назвал ситуацию на Украине «далеко не простой»
24 мая 2024, 16:34

Фото: сайт Кремля

Германский канцлер Олаф Шольц охарактеризовал ситуацию на Украине как «значительно сложную». Это заявление он сделал в ходе совместного информационного брифинга с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру, пишет РИА Новости.
Он призвал к максимальным усилиям для оказания военной поддержки стране. По мнению Шольца, это включает в себя дальнейшие поставки систем противовоздушной обороны и восстановление серьезно пострадавшей энергетической инфраструктуры.

Германию рассматривают как второго по объемам поставок вооружений на Украину после США. Общая сумма военных поставок от Берлина составила около €28 млрд.

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На Урале сестра солдата СВО вскрыла цинковый гроб с телом брата
24 мая 2024, 16:22

Фото: iStock/David_Bokuchava

В Новоуральске Свердловской области сестра бойца специальной операции на Украине настояла на том, чтобы цинковый гроб с телом ее брата вскрыли. Об этом сообщает «Екатеринбург Онлайн».
Уточняется, что мужчина погиб в декабре 2023 года, пробыв в зоне СВО всего несколько месяцев. По словам девушки, при осмотре тела погибшего был замечен след от ранения.

Эксперты также рассказали сестре военного о размере его селезенки, однако сама девушка утверждает, что этот орган удалили ее брату еще двадцать лет назад. По мнению россиянки, правду о произошедшем с ее родственником хотят скрыть. Отмечается, что военнослужащего уже похоронили с воинскими почестями.

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