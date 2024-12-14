Российский триколор водрузили на здании горсовета Курахово в ДНР — видео

Фото: istockphoto/macky_ch
Видеокадры с водружением российского флага на здании кураховского горсовета в Донецкой народной республике (ДНР) показал Telegram-канал «Заеzжий корреспондент».
«Над администрацией Курахово теперь гордо реет флаг Империи», — сказано в публикации.
На записи российские военные заходят в здание через окно, а, поднявшись на второй этаж, меняют украинский флаг на российский. Кроме того, знамена поменяли на территории администрации.
Уточняется, что контратаки противника бойцы отбили и закрепились. В плен взято четверо боевиков ВСУ. Точка расположена на западе города.
Спецоперация на Украине продолжается с конца февраля 2022 года с целью денацификации и демилитаризации республики.
Читайте также:
Медведев рассказал, чего хотят противники России
На Украине назвали возможный срок заключения перемирия с Россией
Медведев оценил возможность появления в РФ новых регионов
Никита Кротов